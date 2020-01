Més problemes que solucions tot i les alternatives al lateral dret

Fins a sis ocupants diferents ha tingut el lateral dret de l’Espanyol en els 36 partits oficials que ha disputat aquesta temporada. Una posició que a l’estiu semblava resolta vist l’ oberbooking que patia, al gener encara segueix donant maldecaps, cosa que evidencia que no sempre n'hi ha prou amb disposar d’un ventall més ampli d’alternatives per cobrir com s’espera una posició determinada. Contra l’Athletic, Abelardo Fernández va haver d’improvisar dues solucions d’urgència davant la sanció de Javi López. Víctor Sánchez, que ja havia ocupat aquesta posició anteriorment, i Lluís López van cobrir un lateral dret que ha presentat força mancances des de principi de curs.

Després de no aconseguir retenir un any més Rosales, el lateral que va finalitzar el curs passat donant grans prestacions, especialment en atac, l’Espanyol va començar aquesta temporada amb fins a tres laterals drets titulars. Al veterà Javi López, que acaba contracte al juny, i al jove Pipa, que no va sortir cedit a l’estiu, se’ls va afegir un Corchia que arribava marcat per les lesions que havia patit a Sevilla i Lisboa els últims dos anys. La temporada en clau blanc-i-blava va arrencar amb David Gallego apostant decididament pel capità, que va ser titular en 10 dels 16 partits dirigits pel tècnic de Súria. Els restants se’ls van repartir Corchia (4), Pipa i Víctor Sánchez. El francès semblava haver guanyat el lloc a l’andalús, però una meniscopatia al genoll dret el va apartar de l’equip. El tractament conservador inicial, que el va mantenir fora dels terrenys de joc un mes, no va solucionar un problema que ha requerit que el jugador acabi passant finalment pel quiròfan. L'Espanyol el mantindrà en nòmina fins al juny, però li ha donat la baixa federativa. La intenció del jugador és tornar abans que acabi el curs. Si es recupera a temps podria recuperar un dorsal, sempre que al club n'hi sobri algun de lliure. De moment estan tots 25 ocupats.

651x366 Víctor Sánchez va actuar com a lateral dret contra l'Athletic per la sanció de Javi López / LA LLIGA Víctor Sánchez va actuar com a lateral dret contra l'Athletic per la sanció de Javi López / LA LLIGA

El canvi més dràstic pel que fa a aquesta posició va arribar amb l’arribada de Pablo Machín i el seu característic sistema de tres centrals i dos carrilers. El preparador de Sòria no va esperar a donar l’alternativa a Víctor Gómez, que va donar el salt al primer equip i va sortir a l’onze inicial en 9 dels 15 partits amb Machín. Els altres se’ls van repartir Pipa (3) i Corchia (2). Javi López va desaparèixer per complet de l’equip fins l’arribada d’Abelardo Fernández, que ha ordenat la seva defensa amb jugadors veterans i de perfil clarament defensiu. D’entre els quatre laterals drets naturals que té l’Espanyol a la plantilla, el d’Osuna és el que més passades ha interceptat (11), seguit de prop per Víctor Gómez (9). Val a dir, això sí, que Javi López ha disputat gairebé el doble de minuts (1.587, un 48,9% dels totals) que el jove del filial (878, un 27%). Per darrere queden Corchia (630, un 19,4%) i Pipa (541, un 16,7%). Els rivals tenen ben estudiat que el lateral dret és una de les posicions més febles de l’Espanyol a nivell defensiu. És on pateix més, tenint en compte, a més, les dificultats dels interiors d’aquell costat per ajudar els laterals: 15 dels 38 gols encaixats han nascut en accions fabricades per aquella banda. A més, tres dels quatre penals comesos els han provocat tres laterals diferents (Javi López, Pipa i Víctor Gómez).

Ofensivament, les xifres dels quatre laterals són més aviat discretes. Començant pel capità, que amb prou feines registra 14 centrades intentades i només 3 de precises. Víctor Gómez (48 en total i 11 de bones) i Corchia (25 en total i 10 de bones) el superen amb escreix. Cap dels quatre, però, ha sigut capaç encara de repartir ni una sola assistència de gol a la Lliga. A l’Europa League, en canvi, en sumen tres: dues Pipa i una Corchia.

Cap moviment per Aitor Buñuel

Tot i les mancances ofensives i defensives que presenten els diferents perfils que té l’Espanyol per aquesta posició, de moment l’entitat blanc-i-blava no preveu reforçar el lateral dret en aquest mercat hivernal. L’atenció del club se centra en donar sortida a algun dels jugadors amb menys protagonisme. L’ARA, a més, pot desmentir els rumors sobre un possible interès per incorporar Aitor Buñuel, jove lateral del Racing de Santander, internacional sub-21, que finalitza contracte al juny. Fonts de l’Espanyol han desmentit a l’ARA que el club tingui interès en aquest jugador. Una informació confirmada també des de l’entorn de Buñuel, que manifesta que no hi ha hagut cap contacte amb l’Espanyol ni hi ha, avui dia, cap negociació amb cap altre club.