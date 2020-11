Es complica l'acord amb els jugadors per la rebaixa salarial

L'Auditori 1899 del Camp Nou acull des d'aquest dimecres al matí una trobada clau entre els representants dels jugadors del primer equip del Barça i el club per tractar la reformulació salarial que s'imposa a l'entitat per garantir la viabilitat del projecte a curt termini per la davallada d'ingressos dels últims mesos a causa del coronavirus. Amb objectiu de rebaixar o diferir 190 milions d'euros de salaris aquesta temporada, l'expresident Josep Maria Bartomeu i la seva junta van endegar fa un mes un procés col·lectiu per implicar-hi tots els treballadors del club –esportius i no esportius–. El període de negociació amb l'empresa s'esgota demà, però tot apunta que serà sense pacte.

Fonts de les converses consultades per l'ARA creuen que malgrat que la reunió d'avui serveixi per avançar en positiu, la realitat contractual de la plantilla del Barça és tan diversa i complexa que es necessitarà més temps per tractar cada cas en particular. De fet, del clima que es respiri a la trobada dependrà que el Barça, que està representat per quatre advocats del bufet Antràs i la cap de recursos humans, aguanti abans d'aplicar les mesures salarials de forma unilateral, un extrem que té a l'abast perquè la normativa laboral l'empara.

D'altra banda, si bé els futbolistes admeten que la dimissió de Bartomeu ha rebaixat l'ànim, troben a faltar interlocutors amb més pes en la gestió –el CEO Òscar Grau, per exemple– per afrontar una situació tan compromesa. Així mateix, com ja va informar l'ARA dilluns, consideren que el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, ja hauria d'haver comunicat la data de les eleccions, perquè serà la pròxima junta la que haurà de ratificar totes les decisions salarials que s'aprovin aquests dies. I és que, més enllà de les xifres, que de moment no són prou precises, els futbolistes critiquen les formes del club i qüestionen la legitimitat del govern transitori que regeix la institució.

Els treballadors no esportius, pendents dels esportius

La falta d'acord amb els jugadors, el salari dels quals representa avui dia el 70% del pressupost de despeses del Barça, condiciona també el pacte amb els treballadors no esportius, que per solucionar la seva qüestió necessiten saber abans quants diners s'estalviarà el club en el manteniment de contractes milionaris d'homes com Messi, Coutinho, Busquets, Dembélé i Jordi Alba. Sobretot preocupa el del 10 argentí, que suposa 100 milions bruts per temporada a les arques culers i no té marge per diferir quantitats, perquè s'acaba el 30 de juny vinent.