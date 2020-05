El confinament, repte mental per als esportistes

Després d’una exitosa carrera com a jugadora de bàsquet, Mar Rovira es va especialitzar en psicologia esportiva i des de fa uns anys treballa amb jugadors, atletes i pilots de diferents disciplines esportives. El coronavirus els ha posat a prova, però el balanç no és negatiu. “Són gent que està acostumada a la pressió, i en línies generals veig que han gestionat la situació millor que la població normal”, assegura. La gran diferència mental d’aquestes setmanes de confinament radica en si els esportistes encara tenen competicions pendents o si el seu calendari ja s’ha ajornat definitivament. “Durant els primers dies alguns tenien angoixa perquè no s’estaven podent preparar per a la competició que tenien en ment, però ara la situació ha canviat i es tracta d’adaptar-se al que toqui. A alguns se’ls va fer llarg entrenar-se a casa, però poder sortir a fer esport els ha alliberat molt. Tot i que estan preocupats per la salut, tenen ganes de competir”, analitza.

Cada competició és un món. Els professionals que practiquen esports de contacte tenen unes preocupacions i els pilots unes altres. Adaptar el Mundial de MotoGP a la pandèmia que estem vivint, per exemple, planteja uns reptes logístics que escapen a la responsabilitat dels seus protagonistes.

Rovira ha aprofitat aquests dies per impulsar The Moove, “un projecte internacional que aspira a ajudar l’esportista en la seva transició a la retirada”. Un grup d’especialistes assessoren els professionals del món de l’esport des de diferents àmbits: el mental, el financer i el del desenvolupament professional. “Hi hem incorporat la figura del detectiu financer perquè els que tenen patrimoni aprenguin a gestionar-lo, ja que hi ha molta gent que se’n vol aprofitar. A més, els ajudem a preparar-se per al camí professional que hauran d’emprendre quan pengin les botes”, diu Rovira, que té com a socis José Cela i Beatriz Roca. “Un altre dels aspectes en què volem incidir és el de la comunicació, donant eines perquè puguin treure profit de la seva marca personal”, argumenta l’exdirectora de joc, que aquests dies està col·laborant amb l’Associació de Jugadors de l’Eurolliga (ELPA). “Vam fer un seminari que va incloure pautes mentals per estar bé durant aquest confinament -avança-. Va ser un molt bon seminari. Ens va proporcionar perspectiva sobre la gestió financera i les nostres opcions postcarrera. Vam obtenir uns consells valuosos sobre l’aspecte mental de la situació actual, que ens obliga a estar sense jugar. Vaig assistir al seminari online perquè volia actualitzar els meus coneixements sobre la vessant financera i millorar els meus coneixements sobre networking i marca personal”, opina Charles Kahudi, capità de l’Asvel Villeurbanne.

“Jo sempre dic que fora de l’esport professional fa fred i els esportistes han d’estar preparats per saber què es trobaran quan es retirin. Als joves els orientem d’una manera i als veterans d’una altra. Cada història personal és diferent”, resumeix Rovira.