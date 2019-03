El contrast del Girona: fràgil a Montilivi però fiable a domicili

El Girona, que disposa d'un marge de sis punts respecte a la zona de descens, és un dels cinc equips que han puntuat més en camp contrari que com a locals. En tretze partits a domicili, els d'Eusebio han sumat 19 punts, repartits en cinc victòries, quatre empats i quatre derrotes. Són el sisè millor visitant de la categoria i han guanyat en estadis imponents com el Santiago Bernabéu (1-2), Mestalla (0-1) i l'RCDE Stadium (1-3). Fins i tot han empatat al Camp Nou (2-2). Quatre alegries que es converteixen en tristesa quan els partits es juguen a Montilivi: si no són el pitjor local ho són pel 'goal average', perquè tan sols han lligat 12 punts, els mateixos que el Vila-real i el Valladolid. Només han guanyat 2 partits a casa dels 14 que s'han jugat, amb 6 empats i 6 derrotes. El dia 29 reben l'Athletic Club, i s'hauran complert cinc mesos des de l'últim triomf a la Lliga, el 27 d'octubre contra el Rayo Vallecano (2-1).

Només el Reial Madrid (26 a 25), la Reial Societat (19 a 16), el Vila-real i el Valladolid (14 a 12) es veuen més beneficiats pels registres lluny dels seus estadis. Cap d'ells, però, té una diferència tan gran com la del Girona (19 a 12), que no entén per què té tantes dificultats per puntuar a Montilivi. Contra el València la crueltat va ser extrema, perquè el 2-3 definitiu va arribar al minut 90, producte de l'angoixa de sumar els tres punts, que desapareix quan juga en camp contrari. "Vam competir al màxim amb el desig de guanyar. Desitjàvem amb tanta força vèncer a Montilivi amb tots vosaltres que vam acabar sense cuidar l'empat", resumia Àlex Granell a les xarxes socials.

La pitjor ratxa a casa de l'última dècada

La fragilitat del Girona a Montilivi va començar a finals del curs passat, quan la paraula 'Europa' anava de boca en boca gràcies al magnífic aterratge a Primera Divisió. Va ser guanyar 6 partits seguits, amb un bagatge de 15 gols a favor i 0 en contra, i acabar-se la festa. Perquè dels 19 partits de Lliga que s'han jugat després –cinc encara amb Pablo Machín–, els blanc-i-vermells n'han guanyat 2, n'han empatat 7 i n'han perdut 10. Des de l'última victòria, el balanç és contundent: 5 punts dels 24 en joc. Fa vuit partits seguits que no guanya a casa i és la pitjor ratxa de l'última dècada, des dels set del curs 2013-14.

La segona permanència consecutiva a Primera, però, s'està gestant a domicili, on el Girona està demostrant que és un equip altament solvent. Només així s'explica que els gironins no hagin caigut mai en el descens, tot i les patacades com a locals. Perquè quan ha calgut sempre han respost: en els dos últims desplaçaments han sumat dues victòries clau contra el Madrid (1-2) i el Rayo Vallecano (0-2). A l'inici de la Lliga van passar-se sis jornades invictes, amb 12 punts dels 18 en joc que, afegits a la dinàmica de finals de l'estrena a l'elit, van fer que l'equip passés vuit mesos sense perdre: del 8 d'abril a Anoeta fins al 10 de desembre a Bilbao. Dissabte el Girona visita el Leganés.