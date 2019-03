Els contrastos entre Madrid i Barcelona

En poc més d’una setmana, Madrid crema i Barcelona està joiosa. En termes futbolístics, esclar. En termes polítics (més ben dit, judicials), la sang bull molt més a Catalunya després d’algunes declaracions d’aquesta setmana al Tribunal Suprem, des del Fairy, passant pel “ murete ”, fins a la visió distorsionada de la proporcionalitat policial. En fi, no ens desviem, que aquestes pàgines són per parlar d’esports i, en la columna que ens ocupa, de futbol. I parlar de futbol aquesta setmana vol dir parlar d’un Barça que ha destronat el Reial Madrid dos cops a casa seva, al Santiago Bernabéu, on més mal fa.

Els blaugranes van obrir la ferida primer amb una golejada i, després, amb una victòria per la mínima però tornant a deixar la porteria a zero. L’afició blanca va omplir el Bernabéu i no va poder celebrar cap gol contra l’etern rival. I si l’equip de Valverde va inaugurar la setmana més desastrosa de l’última dècada al feu blanc, l’Ajax la va rematar privant el Madrid de la seva principal medicina les últimes temporades: la Champions. No deixa de tenir un punt poètic que hagin sigut el Barça i l’Ajax, dos equips amb una escola futbolística exquisida, els que hagin fet tremolar els fonaments del projecte esportiu (per anomenar-ho d’alguna manera) de Florentino Pérez. 1-4 va guanyar l’Ajax, com si hagués volgut homenatjar el mític dorsal de Cruyff.

Mentre a Madrid tot són especulacions sobre fins quan aguantarà Solari i si Mourinho serà el seu substitut, a més de discussions entre Sergio Ramos i el president blanc, a Barcelona es pot encarar la tornada dels vuitens de la Champions amb cert optimisme. Tampoc es tracta de fer volar coloms abans d’hora. Ni que volguéssim, amb un tècnic tan prudent com Valverde seria complicat. És cert que el joc hi ha molts moments que no enamora, i més amb el futbol que vam arribar a veure no fa tant al Camp Nou, però el tècnic té l’equip liderant amb mà de ferro la Lliga (a 7 punts de l’Atlètic de Madrid i a 15 del Reial Madrid, que juga avui) i pendent d’eliminar l’Olympique de Lió dimecres. Un partit que determinarà si al Barça se segueix de joia o si es permet respirar una mica al Madrid, perquè el Barça tampoc podrà guanyar-la. Un guió que, amb la lliçó de Roma apresa, no s’hauria de complir.