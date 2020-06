Quan el cor del barcelonisme no batega fort

“L’últim cop que havíem vingut al museu crec que encara jugava Guardiola”, expliquen el Jordi i la Núria, un matrimoni de l’Eixample que ha aprofitat que el Museu del Barça va obrir les portes divendres per treure-hi el cap sense haver de fer cua ni haver d’evitar centenars de turistes. De mica en mica, el Camp Nou torna a bategar. Les instal·lacions ja van obrir la setmana passada, però sense turistes hi ha ben poca gent comprant samarretes a la botiga de l’estadi o esperant amb neguit per fer-se una fotografia amb una rèplica dels trofeus guanyats pel club. Al Barça admeten que la data clau és el juliol, quan haurien de poder començar a arribar turistes i el govern podria permetre obrir el 30% de l’aforament del Camp Nou. De moment poca gent es deixa caure per l’estadi, que fins fa poc sempre estava ple d’autobusos on se sentien idiomes de tots els continents.

Jugar sense aficionats a l’estadi més gran d’Europa impressiona. “Ha sigut una sensació estranya, jugar sense gent imposa respecte, però enyores la gent”, va explicar en el seu moment Sergio Busquets. Si el Reial Madrid ha decidit fer obres a l’estadi Santiago Bernabéu i jugar de moment les últimes jornades a l’estadi on sol jugar el filial, l’Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, el Barça mai ha valorat abandonar el Camp Nou, on avui la pilota rodarà gairebé a la mitjanit. Sense espectadors. Una imatge fascinant i fantasmagòrica.

Treballadors pendents de l’ERTO

Escenari de mil alegries i d’algunes decepcions, de nits èpiques i de gols impossibles, el Camp Nou es prepara per a uns partits en què es podran sentir els tocs de la circulació ràpida de la pilota. A casa es podrà fer servir l’opció d’imatge de la televisió que simula que l’estadi està ple. Però als despatxos del club no poden fer veure que la graderia està plena. Cada partit a porta tancada suposa deixar d’ingressar més de tres milions i mig d’euros entre entrades i productes venuts un dia de partit. Però el club no és l’únic damnificat. Algunes de les empres subcontractades pel club per a serveis com la seguretat, la venda d’aliments o les hostesses de les zones vip han fet un ERTO. Es tracta de treballadors que viuen pendents del retorn dels espectadors per poder tornar a treballar. De fet, el mateix Barça en va fer un que afecta més de 300 treballadors.

I la directiva ha intentat que, malgrat tot, l’estadi tingui ànima. Així, els jugadors, que portaran un braçal negre en senyal de dol, guardaran un minut de silenci especial mentre soni una versió especial d’ El cant dels ocells interpretada per tota la secció de violoncels de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, formada per nou músics, en la versió que el mateix Pau Casals va arranjar per a un grup d’aquest instrument. Ja que per motius de seguretat els músics no poden ser físicament a l’estadi, sonarà la versió enregistrada en directe al Camp Nou el dimecres 10 de juny al Camp Nou. A més, sonarà una versió del Cant del Barça, l’himne oficial del club, cantada per aficionats que han participat en una campanya impulsada pel club i la companyia de comunicacions Viber. Aquesta empresa va convidar tota la seva comunitat a enregistrar-se en vídeo cantant l’himne a cappella, i amb tots els arxius rebuts s’ha fet un muntatge audiovisual que s’emetrà pels videomarcadors. A més, tal com han fet altres clubs, a la graderia s’hi han col·locat pancartes amb missatges com “Aquí juguem tots” i “Més que un club”. I als córners hi haurà uns espais amb les pancartes i les banderes de l’Espai d’Animació i de les penyes. Una manera de recordar que sense aficionats el futbol és asèptic. Sense seguidors, el cor del barcelonisme no batega tan fort.