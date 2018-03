El coratge de la Penya no li serveix per trencar la mala ratxa (77-75)

Dies complicats a Badalona. Després d’una nova setmana marcada pels debats sobre com poder garantir el futur de la històrica entitat verd-i-negre, la Penya va encadenar la tretzena derrota consecutiva a la lliga a la pista de l’Iberostar Tenerife (77-75). Si al partit d’anada a Badalona, els badalonins van perdre un partit en que van arribar a guanyar per 17 punts, a la tornada ha estat el Tenerife qui ha acabat patint una mica després d’escapar-se de 19 punts a un tercer quart en que han destrossat la Penya amb els triples.

L’equip de Carles Duran va millorar la defensa, però va acabar penalitzat per la manca d’encert ofensiu. De fet, fins ben entrat el tercer quart només Latrovittola semblava estar capacitat per anotar, entrant un i altre cop sota una cistella on Jordan no aconseguia fer-se respectar. L’argentí, amb 15 punts, intentava animar una Penya desencertada que arribava al descans amb tot just 27 punts, però encara viva gràcies a una defensa que deixava els locals en 33 punts. Al tercer quart però, tot ha canviat, amb cinc triples consecutius de l’Iberostar. Vasileiadis, màxim anotador del partit amb 18 punts i quatre de sis en triples, va començar a bombardejar la cistella catalana acompanyat de San Miguel (11 punts amb tres triples). I quan la Penya, que fins llavors havia defensat bé el joc interior, sortia a intentar controlar el llançament exterior, Niang i Vázquez feien mal.

Zagars, valent

La Penya hauria pogut treure la bandera blanca, però va reaccionar amb orgull, també amb els triples. Patrick en va clavar quatre, i Gielo dos, posant la Penya a 9 punts a manca de dos minuts. Amb el jove base de 17 anys Arturs Zagars en pista, jugant a un gran nivell amb dos triples, l’equip verd-i-negre va arribar a posar-se a dos amb un triple final de Patrick quan ja no quedava temps pel miracle.