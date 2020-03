Partits de Lliga al juliol i NBA durant l'agost: com podrien ser els nous calendaris esportius

Aquest dimarts la UEFA, l’associació europea de federacions de futbol, es reunirà en una trobada, a distància esclar, on s’hauria d’oficialitzar que no es podrà seguir jugant la Lliga de Campions i l’Europa League les properes setmanes. Malgrat que la UEFA va intentar que com a mínim es poguessin jugar tots els partits dels vuitens de final, el positiu d’un jugador de la Juve, així com les restriccions d’espais aeris a Itàlia i Espanya, ho van fer impossible.

La reunió d'aquest dimarts tindrà sobre la taula la possibilitat de posposar l’Eurocopa, prevista del 12 de juny al 12 de juliol, fins a l’any 2021. La petició, de federacions com la italiana, es fa perquè amb tota l’activitat aturada calen dates per poder acabar les diferents lligues. De totes maneres, cap federació ni cap lliga saben amb seguretat si es podran acabar les temporades començades. Tot i això, algunes competicions ja treballen en un possible calendari.

651x366 Partit de futbol de la UEFA Champions League entre el Bayer Leverkusen i el Juventus el dia 11 de novembre / INA FASSBENDER / AFP Partit de futbol de la UEFA Champions League entre el Bayer Leverkusen i el Juventus el dia 11 de novembre / INA FASSBENDER / AFP

A Espanya la prioritat de la Lliga és "tornar com més aviat millor" i "acabar la temporada com sigui", segons el seu president, Javier Tebas. Els clubs, però, treballen en un escenari en què no es tornaria a jugar, com a mínim, fins al maig. Altres competicions, com la lliga femenina de bàsquet, fins i tot podrien donar ja la temporada per acabada.

A Itàlia, el país europeu on abans es va aturar la competició, la federació i la lliga treballen en un escenari en què el torneig podria tornar al maig. La idea seria poder començar a fer entrenaments a l'abril i reprendre els partits al maig, després de dos mesos d’aturada. Les severes mesures per aturar la malaltia han portat els italians a començar a imaginar aquest escenari, en què caldria, això sí, posposar l’Eurocopa.

A Anglaterra, la Premier treballa amb la idea de poder tornar a l'abril, ja que les mesures de seguretat imposades pel govern britànic són diferents. De fet, aquest cap de setmana s’han jugat partits de futbol en categories regionals. Un cop els diferents jugadors en quarantena puguin sortir-ne, la idea de la Premier seria poder jugar el mes que ve. Però caldrà veure com evoluciona la malaltia en aquest país.

CDC recommendation of no events of 50-plus people for next two months comes as a number of NBA owners and executives increasingly believe a best case scenario is a mid-to-late June return to play -- with no fans. League's scouting for possible arena dates all the way thru August. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2020

Als Estats Units, la NBA imagina un calendari més complicat. Tal com ha informat el periodista Adrian Wojnarowski, la recomanació de les autoritats de no organitzar esdeveniments esportius amb més de 50 persones durant mesos crea un escenari en què la NBA no podria tornar fins al juny. Els propietaris dels diferents equips, de fet, ja parlen amb els organitzadors per negociar la disponibilitat dels pavellons en aquelles dates, ja que moltes instal·lacions –un cop acabada la temporada de bàsquet, es destinen a altres esports–. La idea, doncs, seria tot un estiu per acabar la NBA.

A la F1 i a MotoGP estan reprogramant els calendaris sobre la marxa. Els primers han suspès o ajornat les quatre primeres curses, tot i que no està clar que les curses del maig, entre les quals hi ha la del Circuit de Barcelona-Catalunya (i també la dels Països Baixos i Mònaco), també estiguin afectades. Així, des de Montmeló estan en contacte amb la F1 per tractar de fer un nou calendari on puguin entrar la majoria de les curses un cop la situació torni a la normalitat, si bé Liberty Media, l'empresa que gestiona els drets de la F1, mirarà pels seus interessos i tractarà de reprogramar com a mínim aquelles cites que generin més ingressos, és a dir, les que tenen un cànon més elevat. A MotoGP, per la seva banda, han anat anunciant calendaris cada vegada que ajornaven una cursa (ara per ara tan sols s'ha cancel·lat el GP de Qatar de la categoria reina), i Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (l'empresa que organitza el Mundial), ja ha dit que no tindria problema si s'hagués de córrer per Nadal.

A la Xina, on de mica en mica derroten el coronavirus, els diferents equips professionals ja han cridat els seus jugadors perquè vagin tornant, tant al futbol com al bàsquet, ja que es vol jugar ja a l'abril. Els xinesos van ser els primers a aturar-se i seran els primers a tornar.