El coronavirus altera calendaris esportius i amenaça els Jocs

“La nostra marca de roba esportiva no ens ha donat mascaretes a conjunt”, deia mig fent broma, enfadat, l’entrenador del Reial Madrid de bàsquet, Pablo Laso, a l’arribar a Milà per jugar el partit de l’Eurolliga de bàsquet contra l’Armani Jeans, un partit que es va jugar sense públic. Les mesures de seguretat per frenar el coronavirus estan condicionant cada cop més esdeveniments esportius . El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar que els esdeveniments esportius a Espanya contra clubs provinents de zones de risc se celebraran a porta tancada, fet que afecta el València Basket - Olímpia de Milà de l’Eurolliga de bàsquet de dijous, el València-Atalanta de Lliga de Campions de futbol del 10 de març, el Getafe-Inter de l’Europa League de futbol i l’Uni Girona - Venècia de bàsquet del 19 de març.

"Lo más importante es proteger a nuestros jugadores, entrenadores, árbitros, fans... Necesitamos seguir las instrucciones de las autoridades porque saben mejor lo que tenemos que hacer para proteger a nuestras comunidades".



Un dels riscos és veure com s’altera el calendari olímpic. La junta executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI) va expressar ahir el seu compromís amb els Jocs Olímpics d’Estiu de Tòquio, programats del 24 de juliol al 9 d’agost, tot i que el Japó ha resultat afectat per aquesta malaltia fins al punt que s’ha suspès la lliga de futbol després de la primera jornada. Després d’escoltar un informe sobre les mesures adoptades fins ara per abordar la situació del Covid-19, el COI va anunciar que dona suport a les mesures que s’estan prenent, “que constitueixen una part important dels plans de Tòquio per acollir uns Jocs segurs”. A més, es defensa que continuarà seguint els consells de l’OMS “com a agència líder de les Nacions Unides en aquest tema”. El comitè organitzador de la cita anima els esportistes a seguir preparant-se per a la cita, tot i que treballa amb escenaris en què no es permetria viatjar espectadors de zones concretes. A més, el principal responsable dels Jocs, Seiko Hashimoto, va admetre que el contracte signat amb el COI inclou una possibilitat per posposar la cita fins a finals d’any.

L’Eurocopa, en perill

La mateixa por del COI de posposar o quedar-se sense Jocs, fet que suposaria una gran pèrdua de diners per la inversió feta, afecta la UEFA. Aquest any també toca Eurocopa de futbol, un altre torneig que perilla. El congrés de la UEFA celebrat ahir a Amsterdam va estar marcat pel temor a una suspensió o a l’ajornament del torneig. El president Aleksander Ceferin es va mostrar incòmode davant les reiterades preguntes sobre el tema, i va explicar que intentaran “ser optimistes i no pensar en els escenaris més foscos”. Un dels riscos és el moviment de milers de persones que comportarà el torneig, ja que, a diferència d’altres edicions, l’Eurocopa 2020 se celebrarà en dotze ciutats diferents. Itàlia, el país més afectat pel coronavirus de moment a Europa, té com a seu l’Estadi Olímpic de Roma. El 86% els diners que guanya la UEFA procedeixen d’aquests ingressos, tal com va recordar ahir Ceferin, que intentarà defensar la celebració de l’esdeveniment.

L’actitud de la UEFA contrasta amb les mesures preses per algunes federacions de futbol, com la de Suïssa, que ha posposat tot els partits fins al 15 de març. A Itàlia, un comitè d’experts va entregar ahir un informe encarregat pel primer ministre Giuseppe Conte, on es recomanava no celebrar cap esdeveniment esportiu durant tot aquest març. De moment, aquesta mesura no s’ha fet efectiva i ahir es van jugar partits de futbol de la Segona Divisió, a més del partit entre l’Armani Jeans i el Reial Madrid de bàsquet. Els partits de futbol en zones d’alt risc, entre els quals el duel estrella de l’última jornada, entre la Juve i l’Inter, s’han ajornat i encara no tenen data. A més, l’Inter de Milà va jugar sense públic el seu partit europeu de la setmana passada contra el Ludogorets Razgrad.

El motor, afectat

L’alarma per la Covid-19 ha alterat els plans de l’inici del Mundial de motos, que ha cancel·lat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Qatar prevista per a aquest diumenge, 8 de març. En canvi, sí que tindran lloc les curses de les categories de Moto2 i Moto3, ja que l’equip logístic ja havia aterrat a Qatar fa dies. A més, la segona prova del campionat, a Tailàndia, del 20 al 22 de març, ha estat ajornada, així com la prova del Mundial de Superbikes a Doha, fixada per al 15 de març. El Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 del 19 d’abril també s’ha posposat sense data, tal com ha passat amb diferents campionats de tenis a la Xina o esdeveniments d’altres esports a Corea del Sud.

Als Emirats Àrabs Units, les autoritats sanitàries han informat de sis nous casos de coronavirus -dos russos, dos italians, un alemany i un colombià-, entre els ciclistes que van participar al Tour d'Abu Dhabi fa unes setmanes, prova cancel·lada quan es va descobrir que dos membres de l'equip tècnic de l'UAE Team Emirates havien donat positiu per COVID-19.