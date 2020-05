El Barça obrirà el Museu i la botiga del Camp Nou el proper 8 de juny

La Junta Directiva del Barça s‘ha reunit de forma telemàtica, informant que preveuen obrir el Museu i la Barça Store del Camp Nou, coincidint amb el retorn del futbol, la setmana del 8 de juny. El Museu posarà a la venda una entrada amb un preu especial de 10 euros destinat al públic local, i mantindrà com és tradicional la gratuïtat per als socis del Club i, extraordinàriament, per a un acompanyant. Abans, aquest dilluns ja es va reobrir la botiga ubicada al Passeig de Gràcia de Barcelona.

A més, la Junta Directiva ha aprovat la iniciativa ‘Aquí juguem tots’, una acció que es desenvoluparà al Camp Nou en el partit que es disputarà contra l’Atlètic de Madrid, corresponent a la jornada 33 del campionat de Lliga. Consistirà a oferir als socis, penyistes i aficionats de tot el món la possibilitat d’omplir una part de les grades de samarretes oficials del primer equip personalitzades amb els seus noms. D’altra banda, les penyes oficials del Club que ho desitgin hi podran col·locar les seves pancartes distintives. L’acció preveu que es faci un mosaic amb totes les localitats equipades, i que els participants, a banda de tenir la seva samarreta, també s’enduguin el record de la fotografia de l’Estadi que es farà exclusivament per a aquesta ocasió.

Les 15.000 samarretes que es posaran a la venda a un preu de 65 euros seran un model exclusiu perquè, a banda d’anar personalitzades, portaran una inscripció commemorativa que les farà úniques. Una part dels ingressos obtinguts es destinarà a la Fundació del Club per a la lluita contra les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 i, més concretament, al programa de la Creu Roja de Catalunya de cistelles bàsiques d’aliments per a les famílies i els infants més vulnerables.

La Junta Directiva també ha aprovat la reestructuració del departament de scouting de l’àrea de futbol, fruit de l’anàlisi iniciada al mes de gener passat, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència.