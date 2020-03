El Japó i el COI estudien celebrar els Jocs la primavera del 2021

El Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Japó estudien la possibilitat d'organitzar els Jocs Olímpics de Tòquio la primavera del 2021 i preveuen prendre una decisió sobre les noves dates en tres setmanes, segons publiquen aquest divendres els mitjans japonesos. El període comprès entre el març i l'abril del 2021 sembla guanyar opcions a hores d'ara a causa de la disponibilitat del calendari, després que les dues parts acordessin dimarts passat posposar els Jocs "més enllà del 2020 però abans de la fi de l'estiu del 2021", segons informa Efe.

Així ho han revelat fonts pròximes al COI al diari nipó Nikkei, que recull aquest divendres que l'organisme internacional prendrà una decisió final sobre les dates definitives després de les consultes que està duent a terme amb els organitzadors japonesos i les federacions esportives implicades.

Els organismes esportius han analitzat les diferents possibilitats en una teleconferència que van mantenir aquest dijous, i en la qual el president del COI, Thomas Bach, es va donar un termini de tres setmanes per arribar a una resolució, segons ha informat la cadena estatal japonesa NHK.

Bach havia assenyalat dimecres que els primers que consultaran seran les 33 federacions internacionals que participen en els Jocs, i ha apuntat que l'estiu és només "una de les opcions" per als JJOO que acollirà la capital japonesa el 2021. A la reunió per teleconferència, diverses federacions van donar suport a la celebració dels Jocs a la primavera per evitar la intensa calor que fa a Tòquio a l'estiu, mentre que altres participants van proposar estudiar la tardor com a opció, segons han apuntat fonts d'aquests organismes a la cadena de televisió.

La ministra japonesa encarregada dels Jocs Olímpics, Seiko Hashimoto, ha afirmat aquest divendres quan li han preguntat per la possibilitat de fixar els Jocs entre el març i l'abril que "hi ha problemes per resoldre al calendari" del 2021 a causa de les competicions internacionals ja previstes al voltant de l'estiu. "Les dates es definiran escoltant totes les opinions del COI, del govern de Tòquio i del comitè organitzador. Seguirem de prop tot aquest procés per col·laborar en prendre la millor decisió possible", ha dit la ministra. "Es prendrà una decisió segons la viabilitat del calendari i la disponibilitat de les seus", ha assenyalat la governadora de Tòquio, Yuriko Koike, que ha afegit que la seva prioritat en aquests moments és "prevenir l'extensió dels contagis de coronavirus" a la capital.

El comitè organitzador, per la seva banda, va expressar aquest dijous el seu desig que es fixin aviat unes noves dates per als Jocs Olímpics a la capital japonesa, que estaven originalment programats entre el 24 de juliol i el 9 d'agost d'aquest estiu. "Hi ha molts aspectes que no poden avançar si no es decideix ràpidament el nou període (dels Jocs)", ha indicat Toshiro Muto, conseller delegat dels JJOO de Tòquio, després de la primera reunió del grup de treball especial creat pel comitè organitzador per l'ajornament de les competicions.