La Federació dona suport a la petició de l'Athletic i la Reial Societat de jugar la final de Copa amb espectadors

La RFEF ha informat amb un comunicat que comparteix plenament el desig de l'Athletic Club i la Reial Societat de disputar la final de la Copa del Rei amb espectadors quan sigui possible. Just avui Jokin Aperribay i Aitor Elizegi, presidents de la Reial Societat i de l’Athletic Club, han demanat, després de reunir-se amb la Federació, poder jugar amb espectadors la final de Copa del Rei, que es va ajornar aquest abril per culpa del covid-19 fins a una "data per decidir". La UEFA va demanar a la RFEF i als clubs jugar la final sense espectadors aquestes pròximes setmanes, per decidir així quins equips es classifiquen per a les competicions europees de la temporada vinent.

Els clubs bascos, doncs, demanaran a la junta de la RFEF de divendres que la final de Copa del 2020 es jugui, si cal, el 2021, sense deixar de ser oficial. I la RFEF s'ha posat a favor seu, tot i que caldrà veure la posició de la UEFA.

"La RFEF agraeix la decisió i la petició dels dos clubs i articularà els mecanismes reglamentaris necessaris perquè la final de la Copa del Rei es disputi com a competició oficial en el moment oportú durant l'any 2020 o el 2021, sempre abans que es disputi la final de la temporada 2020-21. La RFEF haurà de fixar, de comú acord amb la Reial Societat i l'Athletic Club, la data més convenient perquè la final sigui la gran festa del futbol espanyol".

La final basca s'havia de jugar a Sevilla aquest abril però es va posposar per culpa del covid-19. Com que és la primera final basca en més de vuitanta anys, havia aixecat una gran expectació entre les dues aficions.