Els jugadors de bàsquet aposten per acabar la temporada amb un 'play-off' final de 8 o 10 equips

La Lliga ACB de bàsquet podria acabar la temporada amb una fase final de tot just 8 o 10 equips, segons ha explicat Alfonso Reyes, president de l'Associació de Jugadors de Bàsquet Professionals. Reyes ha explicat que sembla inviable acabar la temporada amb el format previst inicialment, i que la millor opció seria un play-off reduït per al títol i decretar que aquesta temporada no hi ha descensos.

"Si es reprengués la competició no seria amb els 18 equips, sinó amb vuit o deu com a màxim, i segurament no aniria gaire més enllà de mitjans de juliol", ha explicat Reyes, afegint que caldria una pretemporada d'uns 20 dies i garantir la salut dels esportistes. La Lliga Endesa estudiava un format amb més equips, en una fase final a les Illes Canàries.

Respecte a la situació actual dels jugadors, Reyes ha explicat durant una xerrada amb mitjans de comunicació que cada club ha aplicat mesures diferents, com expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) totals, parcials o acords amb les plantilles. L'emergència sanitària ha provocat que diversos jugadors hagin tornat als seus països –alguns amb permís dels seus clubs, altres sense–, un aspecte que també caldria tenir en compte en cas d'una teòrica represa de la competició si les fronteres no estan obertes. "Hi haurà jugadors que ni tornin. Caldrà veure com estan les plantilles si arriba el moment", explica Reyes.

Els representants dels jugadors han assegurat que tenen "bona comunicació" tant amb l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) com amb la Federació Espanyola de Bàsquet, encara que han lamentat no haver estat convocats al Grup de Tasques per a l'Impuls a l'Esport format pel Consell Superior d'Esports.

L'Eurolliga segueix pendent del futur

Si la Lliga Endesa busca solucions, l'Eurolliga de moment no fa canvis. El seu president, Jordi Bertomeu, ha defensa avui la voluntat d’acabar la competició amb l’actual format, però admet que si cal, es farà una fase final de vuit equips a una seu fixa. La decisió definitiva no seria fins el proper maig.