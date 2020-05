Els clubs italians i anglesos voten a favor del retorn de la lliga sense espectadors

Les grans lligues europees segueixen camins diferents davant la pandèmia del covid-19. Així, si la lliga francesa ja ha donat el títol al PSG, d'altres opten per acabar la temporada sense campió, com als Països Baixos. A Espanya, la idea és tornar aquest juny després dels tests als jugadors la setmana vinent.

Itàlia

Després de setmanes en què semblava que la sèrie A no s'acabaria, aquest divendres els vint clubs de Primera han votat a favor d'acabar la temporada sobre la gespa, sempre que les condicions estiguin en consonància amb el protocol d'actuació marcat per les autoritats. Finalment, també els clubs de les zones més afectades pel covid-19, com el Brescia o l'Atalanta, hi han votat a favor. El president de la Juve, Andre Agnelli, ha deixat clar: "Reitero fermament que el Juventus té la ferma voluntat d'acabar la temporada 2019/20". Ara haurà de ser el govern qui autoritzi el retorn. Amb l'actual protocol, no seria possible.

651x366 Els jugadors de l'Inter i la Juventus a l'estadi de Torí buit per preveure el coronavirus, Itàlia / VINCENZO PINTO / AFP Els jugadors de l'Inter i la Juventus a l'estadi de Torí buit per preveure el coronavirus, Itàlia / VINCENZO PINTO / AFP

Anglaterra

Els vint clubs de la Premier League han acordat avui que la competició torni el 12 de juny, amb tres setmanes anteriors d'entrenaments. La Premier només tornarà si el govern britànic ho autoritza, i sempre seria sense espectadors. De fet, la proposta anglesa seria escollir tres o quatre estadis neutrals per jugar tots els partits.

França

El PSG ja és campió de lliga a França. La Lliga de Futbol Professional (LFP) francesa va acceptar dijous l'ordre del govern de donar per acabada la temporada 2019/20 i va atorgar el títol al PSG, líder en el moment d'aturar-se la competició per culpa del covid-19. Així, l'Olympique de Marsella anirà a la Lliga de Campions directament amb el PSG, mentre que el Rennes jugarà la prèvia. El Lilla, l'Stade de Reims i el Niça esperen saber si jugaran l'Europa League, perquè falta saber si es podrà jugar la final de Copa i de Copa de la Lliga. El Tolosa i l'Amiens, en canvi, baixen a Segona. Els nous equips que aconsegueixen l'ascens són el Lorient i el Lens. Amb aquesta decisió, el Lió queda fora de qualsevol competició europea per primera vegada des de la temporada 1996/97. Aquest club, però, ha amenaçat amb presentar una denúncia.

De fet, el cas acabarà als jutjats, ja que els dos clubs que perden la categoria, Amiens i Tolosa, han decidit presentar una denúncia per intentar evitar baixar.

🔝🏆⚡

Le @PSG_inside est officiellement Champion de France 2⃣0⃣2⃣0⃣!

🔴🔵 #CHAMPI9NSATHOME pic.twitter.com/aOWba7um4T

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020



Alemanya

Alemanya va un pas més endavant en la lluita contra el covid-19 i ha començat a practicar aquesta setmana el test de covid-19 als jugadors com a fase prèvia per poder jugar partits a porta tancada, tot i no haver-se concretat quan es reprendrà la Bundesliga. La cancellera alemanya, Angela Merkel, reunida amb els líders regionals, ha posposat fins a la setmana vinent la decisió de buscar una data per a la represa del campionat.

A l'espera de la decisió política, la DFB (Federació Alemanya de Futbol) ha començat els tests, que inclouran els 36 equips de futbol professional. La temporada a la Primera i Segona Divisió va quedar en suspens al març, però fa unes setmanes que la majoria dels clubs s'estan entrenant amb la perspectiva de poder jugar partits.

Altres lligues

Bèlgica ha donat per acabada la temporada però encara no ha decidit què passarà amb els descensos. Els Països Baixos tanquen la temporada sense campió, però tampoc sense descensos. Altres campionats, com el de Portugal, han anunciat el retorn dels partits el 30 de maig.