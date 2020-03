Els organitzadors de la Volta ciclista creuen que serà complicat organitzar la prova aquest any

Els organitzadors de la Volta ciclista a Catalunya, que enguany havia de celebrar la seva edició número 100, admeten que veuen difícil que la prova es pugui fer aquest any 2020. Aquest dilluns s'hauria d'haver donat el tret de sortida de la prova, que portava mesos preparant-se. Segons el director de la Volta, Rubén Peris, "en aquest moment les perspectives no són de poder fer la prova aquest any. Ara s'estan anul·lant moltíssimes proves i, sincerament, crec que se n'anul·laran més. Fa uns dies vam parlar de trobar una nova data, però amb tot el calendari alterat ho veig difícil", ha explicat Peris a l'agència EFE.

El dijous 12 de març els organitzadors van confirmar l'ajornament de la prova i van obrir la porta a buscar noves dates aquest mateix any, d'acord amb la Unió Ciclista Internacional (UCI), una opció que el seu màxim responsable veu cada vegada més difícil. En aquest sentit, considera viable que les proves d'un dia "potser sí que es puguin reubicar", a diferència de les llargues, com la Volta, amb un calendari d'una setmana sencera.

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ja va cancel·lar totes les proves del calendari de cara a les pròximes setmanes i estudiarà més endavant la possible "reassignació de noves dates" d'acord amb les possibilitats que ofereixi el calendari. Malgrat això, Peris considera que la "problemàtica" de la Volta és peccata minuta en comparació amb els efectes sanitaris de la pandèmia.

El vostre guanyador a Calella és... @DeGendtThomas!



Los usuarios han votado por @DeGendtThomas!



Your virtual winner is @DeGendtThomas!



🏆 4 Stages Volta (2013, 2016, 2018, 2019)

🏆💻 1 virtual stage (2020) 😂



Congrats! 👏 pic.twitter.com/83j9gwVyhr — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 23, 2020

A l'espera de decidir si l'edició 100 s'organitza aquest any o el que ve, els organitzadors han activat un joc a través de la xarxa social Twitter en què repassaran cada dia els perfils de les etapes que s'haurien d'haver disputat entre el 23 i el 29 de març.

En la d'aquest dilluns, amb inici i final a Calella, han demanat als usuaris que fessin les seves apostes sobre el corredor amb més opcions d'adjudicar-se la primera etapa. El favorit, segons els usuaris, hauria sigut el belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal), que ha respost agraït per la iniciativa.