Els tests arriben al futbol enmig dels dubtes dels esportistes

Malgrat que molts futbolistes encara no ho veuen clar, la possible tornada del futbol de Primera i Segona Divisió s'acosta. Avui ja s'han fet els primers tests de covid-19 a clubs de Primera i Segona. I demà dimecres serà el torn dels altres equips, entre els quals els tres catalans: Barça, Espanyol i Girona.

El Barça ha comunicat que demà serà el torn "dels exàmens mèdics abans d'iniciar els entrenaments en solitari en els pròxims dies": "LaLiga ha donat llum verda per realitzar aquestes proves un cop finalitzada la inspecció d'aquest matí a les instal·lacions del club. Aquest dimecres es faran els tests necessaris per garantir la salut dels esportistes". Si els resultats dels tests arriben en 48 hores, doncs, divendres es podrien veure els primers jugadors del Barça entrenant-se sols. Avui, l'inspector de la Lliga Miguel Corredor ha visitat la Ciutat Esportiva Joan Gamper i l'ha validat com a escenari dels tests i dels entrenaments. Abans es desinfectarà avui mateix. L'Espanyol, per la seva banda, confia en fer els tests entre dimecres i dijous a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

De moment, l'equip que més clar ha expressat els dubtes sobre la tornada de la competició és l'Eibar. La plantilla i el cos tècnic del club basc han demanat "garanties" i "responsabilitat" pel temor de contraure el covid-19 jugant a futbol, una activitat en la qual, subratllen, no podran "complir la primera recomanació de tots els experts, el distanciament físic".

"Tenim por de començar una activitat en la qual no podrem complir la primera recomanació de tots els experts, el distanciament físic. Ens inquieta que, per fer el que més ens agrada, puguem contagiar, infectar els nostres familiars i amics i, fins i tot, contribuir a un nou brot de l'epidèmia, amb les terribles conseqüències que això comportaria per a tota la població", manifesten els jugadors de l'Eibar.

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) s'havia posicionat en contra dels tests i dels entrenaments si no tenien el suport del ministeri de Sanitat. Però un cop va arribar el vistiplau, defensen que es pugui entrenar si es compleixen tots els requisits de seguretat.