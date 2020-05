"Cal repensar el Barça amb els valors de sempre i fer que tothom ens vulgui copiar"

Diferents grups d’aficionats barcelonistes s’han reunit en un debat virtual organitzat pel Senyor Ramon, el think thank barcelonista que fomenta el debat sobre el present i el futur del club. El debat ha gaudit de la participació de Dignitat Blaugrana, Manifest Blaugrana, Seguiment FCB o Bots Blaugranes, a més de la presència dels dos únics socis que han anunciat la seva voluntat de ser candidats a les pròximes eleccions, Víctor Font i Lluís Fernàndez Alà. Els diferents participants han demanat fer més consultes en el futur, apostant pel vot electrònic, recuperar La Masia i controlar la despesa. "Cal integrar el soci al club, posar-lo al centre de la vida del Barça", ha dit Marc Duch, de Manifest Blaugrana.

Sota el títol "Està el Barça en perill?", els ponents han analitzat les diferents àrees del club, els reptes que aquest afronta i l'actual moment social. "S'està vivint una polarització que divideix la massa social, no ens escoltem. Es parla d'aquests últims cinc anys com un fracàs, quan s'han guanyat 8 de les 11 últimes Lligues. Si s'analitzen els nostres resultats sense pensar en les Champions del Madrid es pot veure que han sigut bons resultats. Cal allunyar-se de la simplificació de dir que el Madrid ha guanyat quatre Champions en els anys de Bartomeu oblidant les Lligues i Copes guanyades", ha explicat Marc Cornet, de Seguiment FCB . Marc Duch, de Manifest Blaugrana, ha demanat un full de ruta esportiu per no dependre sempre de gastar milionades, mentre que Anton Miret, del grup Dignitat Blaugrana, ha alertat del fet d'allunyar-se del model de La Masia i de Cruyff. "Marxen jugadors de la casa i es gasten molts diners en futbolistes que no marquen diferències, cal tenir una política clara", ha argumentat. En general tots els participants han demanat a la directiva cuidar molt més La Masia i no gastar tant en fitxatges cars de jugadors que no acaben fent història.

Preguntats per si algun d'aquests grups es plantejaria entrar en una candidatura o presentar-la, Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana, ha dit que "no és la nostra intenció, però estarem encantats si un candidat agafa les nostres propostes". Els grups s'han mostrat dividits sobre si tindria sentit iniciar ara una moció de censura. Segons Seguiment FCB, "ara no tocaria, en aquesta època del covid-19". Bots Blaugranes, en canvi, han dit que no ho descarten.

"La situació econòmica és alarmant"

Preguntats per l'àrea econòmica, els grups han estat d’acord en definir-la com a "preocupant", ja que a una situació amb pocs beneficis s'hi afegirà la posterior crisi del coronavirus. "Hi haurà un descens d’ingressos pels drets de televisió, un descens en el departament de ticketing, en els productes oficials... però cal reconèixer que el Barça és el club que més factura. Ara, també és el que més gasta. Per tant, hi ha un perill. Però creiem que el Barça serà dels primers clubs a estabilitzar la situació", ha explicat Hashim Almadani, de Seguiment FCB. Però Josep Ramon Ferrer i Escoda, del Senyor Ramon, ha posat l’accent en un "model de portar el club que no ha gestionat bé la renovació de l’equip". Ha afirmat: "Cal apostar per un control de la despesa diferent, controlant la massa salarial, analitzant com s’imputen les amortitzacions..." Marc Duch, de Manifest Blaugrana, ha posat dades sobre la taula virtual del debat: "La situació és alarmant, perquè des de l’inici d’aquest mandat de Bartomeu cada any els ingressos creixen un 13% de mitjana però hi ha un increment del 14% de les despeses. En els últims 6 o 7 anys la indústria del futbol no ha parat de créixer. El Barça ha crescut un 51% en mercat, més de la mitjana, però costa de vendre actius que no s’havien venut mai". Duch també s’ha mostrat preocupat pel deute. "El club deu més de 500.000 milions d’euros nets. 200 a bancs o entitats privades, 30 a la banca tradicional i uns 250 a altres clubs. Amb tant poc benefici cada any, costa molt de tornar. És insostenible", ha argumentat. Per a Anton Miret, del grup Dignitat Blaugrana, "el pal de paller és el primer equip. Una mala gestió esportiva significa una mala gestió econòmica, va lligat. Si et nodreixes de jugadors de casa i triomfen, controles la despesa".

651x366 Una imatge del debat entre grups de barcelonistes / ARA Una imatge del debat entre grups de barcelonistes / ARA

"S'estan perdent els valors"

Maria Inés Fernández, de Bots Blaugranes, ha exposat que "el club hauria d’explicar quin serà el relat que vol explicar per potenciar el mercat digital". "Tens quatre milions d’usuaris a les xarxes, però què faràs per convertir aquest públic en beneficis econòmics? Com fas que la gent se senti cuidada, part del club i, per tant, estigui disposada a pagar? Abans passava, ara no. El Barça s’ha fet gran a nivell global no només pels títols. Amb els títols la gent es va enamorar d’uns valors i aquests valors s’estan perdent ara mateix. Tens una estratègia digital molt forta, però cal saber què volem vendre per seguir sent diferents", ha dit.

Posats a pensar en solucions, Ferrer i Escoda ha defensat que "cal fer un salt endavant en l’ús de les tecnologies digitals. Els últims dies ja s’ha anunciat el llançament de la plataforma d’ e-commerce, però encara cal arribar als milions d’aficionats del club arreu del món per seguir creixent". El portaveu del Senyor Ramon ha afegit que cal tirar endavant el projecte de l’Espai Barça, però "que no es pot fer d’una manera que deixi l’economia del club tocada els pròxims anys".

"L'assemblea ha quedat desfasada"

Sobre l'àrea social, Josep Maria Cremades, de Bots Blaugranes, ha explicat: "Cada cop anem pitjor. No responen als missatges de socis, cosa que fa que els socis cada cop tinguem menys empatia amb ells. Pots tenir una gran marca, però si no cuides la gent tot caurà. Alguns socis veterans han rebut cartes en què els diuen que si no van al camp els deixen sense abonament". Ricard Faura, del grup Dignitat Blaugrana, ha incidit en la necessitat d'incorporar a la vida social els simpatitzants d'arreu del món i també ha demanat que s'aposti pel vot electrònic per fomentar la democràcia. Faura ha afegit que cal "potenciar la catalanitat del club i reformar l'assemblea de socis, perquè ha quedat desfasada".

651x366 Cardoner, Bartomeu, Teixidor i Moix en l’última assemblea de compromissaris. / MARTA PÉREZ / EFE Cardoner, Bartomeu, Teixidor i Moix en l’última assemblea de compromissaris. / MARTA PÉREZ / EFE

Teresa Vallverdú, del Senyor Ramon, ha recordat que cal "incorporar un punt de vista femení per parlar del futur social del club. Com a dona és la meva obligació". Ha afegit que cal "adaptar-se al nou escenari posterior al coronavirus, on ens caldrà una junta amb capacitat de sacrifici, professional, pionera, discreta... i que tingui dones. No és possible que tinguem tot just dues dones". Segons Vallverdú, advocada de professió, "cal un nou club amb els valors de sempre, posant el soci al centre de les decisions, on els jugadors només siguin jugadors, on les noves tecnologies siguin el canal per tenir una comunitat i innovar. Hauríem d'innovar i que els altres clubs ens vulguin copiar les bones idees, fer del Barça el club més copiat perquè seria el més original".

Marc Duch, de Manifest Blaugrana, ha explicat que "el club no cuida prou els socis, la massa social, no els activa. Tot es basa en estructures molt verticals, que fan olor a naftalina i que caldria canviar". Marc Cornet, de Seguiment FCB, ha demanat que l'àrea social tingui pes per cuidar els aficionats, perquè en ocasions altres àrees del club prioritzen els beneficis i compliquen aspectes com els preus de les entrades o els desplaçaments. Aquestes són les àrees que van provocar el naixement d'aquest grup a les eleccions del 2015.