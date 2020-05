El CSD dona el poder a la Federació per decidir el futur de la Lliga femenina i el futbol no professional

Just quan el futbol professional masculí prepara la tornada als entrenaments, les altres categories del futbol afronten la possibilitat de tancar la temporada sense jugar més. Aquest dilluns el Consell Superior d'Esports (CSD) ha decidit que seran les comissions delegades de les diferents federacions autonòmiques les que hauran de decidir com s'acaba cada competició. I si es tracta d'una competició que afecta diferents territoris, com la Lliga femenina o la Segona B, serà la mateixa RFEF. I tot, segons la presidenta del CSD, Irene Lozano, "segons criteris d'objectivitat, integritat, justícia esportiva i resultats competitius".

Així ho recull una resolució signada aquest dilluns per Lozano. Segons ha informat el CSD, la resolució recomana que siguin les comissions delegades federatives les que determinin si les lligues no professionals que no s'hagin donat per finalitzades han reprendre la competició o no. I, si ho fan, que determinin el moment i el format procedent.

El Barça serà campió de la Lliga femenina

A la Lliga femenina, divendres la RFEF decidirà que la temporada s'acaba sense descensos, amb dos nous equips de Primera i el Barça campió. És a dir, l'Espanyol, cuer, evitaria el descens. De fet, ja s'ha decidit que no s'acaba la Lliga. I en cas de no poder reprendre l'activitat, seran les comissions delegades les que han de determinar l'ordre de la classificació i, especialment, decidir si hi ha un campió, ascensos o descensos.

651x366 Un partit Sabadell-Barça B de la Segona B / CE SABADELL Un partit Sabadell-Barça B de la Segona B / CE SABADELL

La Segona B, amb dues opcions

És més complicat el cas de la Segona B, amb molts clubs enfrontats sobre com caldria acabar la competició. La RFEF, tal com va informar l'ARA fa una setmana, donarà l'ascens directe als quatre líders de grup en el moment d'acabar la competició (Atlètic Balears, Logronyès, Cartagena i Castelló) en cas de no poder fer un play-off final entre els quatre primers classificats de cada grup a finals de juny. Barça B, Sabadell i Cornellà, segon, tercer i quart de grup, esperen aquesta decisió.

El document del CSD insisteix que les disposicions de les comissions delegades "han de ser motivades", a més de "degudament publicades", i "s'acordaran atenent a criteris d'objectivitat, integritat, justícia esportiva i resultats competitius". Aquesta decisió significa que cap club podria presentar un recurs a la justícia esportiva en cas de no compartir alguna decisió.