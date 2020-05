L'Espanyol torna a la feina per encara uns mesos claus pel futur de l'equip

La plantilla de l'Espanyol ha tornat avui a la feina amb els primers entrenaments després de dos mesos aturats, amb una sessió a la Ciutat Esportiva Dani Jarque complint els estrictes protocols sanitaris marcats per Laliga i el Consell Superior d'Esports (CSD). Un retorn amb els jugadors parlant de la possibilitat d'evitar el descens, tot i que bona part de la massa social demana que la lliga no s'acabi per motius sanitaris. "El més important és que els jugadors creguin en si mateixos. Quan vaig arribar, vaig dir als futbolistes que, si treballaven dur podrien tenir èxit" ha explicat aquesta setmana Abelardo, el tècnic.

Els futbolistes blanc i blaus han acudit a les instal·lacions de Sant Adrià del Besòs per torns, per així respectar la distància de seguretat. La plantilla s'ha dividit en petits grups, utilitzant els diferents gimnasos i camps d'entrenament i extremant les precaucions.

Els jugadors, als quals se'ls pren la temperatura en arribar, van a la Ciutat Esportiva amb la roba d'entrenament posada i, en acabar la sessió, no es dutxen a les instal·lacions. De fet, l'equipació de l'endemà ja està desinfectada i els futbolistes la recullen abans de tornar al seu domicili.

L'Espanyol, cuer a la classificació, ha estat l'equip de Primera Divisió més afectat per la Covid-19, amb vuit futbolistes infectats, a més de dos membres del cos tècnic, el març passat. No obstant això, cap jugador va donar positiu en els tests als quals s'ha sotmès el grup recentment.