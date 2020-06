El futbol torna a Itàlia, un dels països més colpejats pel covid-19, amb un Juve-Milan

Itàlia, un dels estats que el coronavirus ha colpejat més fort, amb més de 30.000 morts, ha vist avui el primer partit de futbol en més de tres mesos. Ha sigut al Juventus Stadium de Torí amb el partit de tornada de les semifinals de Copa entre la Juve i el Milan. Després de l'empat al partit d'anada fa quatre mesos a Milà (1-1), avui a la tornada s'ha classificat la Juve per a la final després d'un partit sense gols (0-0). Aquest dissabte es juga el Nàpols-Inter, partit de tornada de la segona semifinal. A l'anada, el Nàpols va guanyar 0 a 1.

Així doncs, el Nàpols, rival del Barça als vuitens de final de la Champions, tornarà al terreny de joc el mateix dia que el Barça. A Itàlia, molts aficionats havien demanat que la lliga italiana es cancel·lés, ja que el covid-19 va afectar molt durament ciutats com Bèrgam i Milà, però finalment els clubs van votar poder finalitzar la Lliga, la Segona Divisió i la Copa. La Serie A tornarà el dia 20 amb els primers partits, sense espectadors.

¡El silencio para RENDIR HOMENAJE a todas las víctimas y a todos los sanitarios que han luchado sin descanso contra la pandemia!



En el partit d'avui, en què Cristiano Ronaldo ha fallat un penal, les autoritats han demanat fer un emotiu minut de silenci en memòria de les persones que han mort, especialment els sanitaris. A Itàlia han mort per coronavirus més de 34.000 persones. Un quart de milió d'italians han patit aquesta malaltia. Després de veure com alguns clubs, com el Torí o l'Atalanta, demanaven aturar la competició, finalment la Serie A va pactar amb el govern el retorn de la competició. La lliga italiana té encara una dotzena de jornades per disputar, i tornarà “sempre que es respectin les decisions del govern i d’acord amb els protocols mèdics”. La competició està aturada des del 9 de març i té la Juve en primera posició. Recentment, la Federació va acceptar que el termini de finalització de la temporada pogués allargar-se fins al 2 d’agost.