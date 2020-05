La Penya, a punt per tornar als entrenaments aquest dilluns

La primera plantilla del Joventut de Badalona tornarà als entrenaments aquest dilluns al Palau Olímpic de Badalona "un cop duts a terme tots els protocols pertinents" relacionats amb la pandèmia de covid-19. A diferència del Baxi Manresa, la Penya sí que podrà jugar el play-off final dissenyat per la Lliga Endesa per acabar la Lliga, amb els 16 primers classificats. Si la temporada ja ha acabat pel Manresa, la Penya serà en un dels dos grups de 8 equips que lluitaran pel títol, amb un format de fase de grups, semifinal i final. Barça i MoraBanc Andorra també hi seran. Els andorrans, de fet, ja s'entrenen des de fa uns dies. El Barça també tornarà a la feina la setmana que ve, per lluitar per un títol que somien, ja que lideraven la Lliga en el moment de l'aturada.

Els jugadors verd-i-negres reprendran els entrenaments de manera individual gairebé dos mesos després de confinar-se pel decret de l'estat d'alarma, i ho faran seguint "les estrictes mesures" marcades pel Consell Superior d'Esports (CSD) i "avalades" per l'ACB, segons ha assenyalat el club en un comunicat. Així, cada jugador arribarà al Palau Olímpic en una franja horària "específica" per impedir el contacte entre els jugadors i poder fer "sense coincidir" el treball específic al gimnàs i la pista.

Els jugadors arribaran al recinte esportiu vestits per entrenar-se, se'ls facilitarà material individual per fer l'entrenament i, quan acabin la pràctica, sortiran directament cap als seus domicilis per dutxar-se. Els entrenadors i el personal "imprescindible" per dur a terme la sessió preparatòria aniran protegits amb guants i mascaretes i guardaran la distància "preceptiva" amb els jugadors.

Cada jugador treballarà amb els mateixos entrenadors i en els mateixos horaris "per evitar risc de contagis múltiples", en cas que es produïssin. Els espais seran sanejats abans de l'inici de l'entrenament d'un grup i, quan aquest grup acabi, abans que el següent grup comenci a entrenar-se.

No tornaran tots els jugadors que el tècnic, Carles Duran, tenia quan es va suspendre l'activitat esportiva per l'estat d'alarma, ja que el nord-americà Tony Wroten va rescindir el seu contracte amb el club el 29 d'abril.