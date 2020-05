El Barça i la Penya tornen a la feina sense saber quan es podrà acabar la temporada

Els equips de bàsquet masculí van tornat a la feina, en espera de saber quan els tocarà poder acabar la temporada. La proposta de la Lliga és una fase final, amb 16 equips dividits en dos grups, semifinals i final a una seu per decidir. I una data final. 10 ciutats diferents, entre elles Menorca, València o Andorra, han demanat ser la seu del final de la Lliga Endesa.

Si la temporada ja ha acabat pel Baxi Manresa, que seguirà un any més a Primera, el Barça i la Penya s'han posat a treballar per preparar el tram final de la temporada després de gairebé dos mesos aturats. En el cas dels blaugrana, també els manca saber com es podrà acabar l'Eurolliga.

Els jugadors de Svetislav Pesic han anat avui a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per passar els exàmens mèdics previs a la tornada als entrenaments. Els jugadors i membres de l' staff han començat a arribar a les instal·lacions del club a partir de quarts de nou. L’única absència ha sigut la de Malcolm Delaney, amb permís del club, perquè va marxar als Estats Units, d'on tornarà els pròxims dies. La plantilla s'ha endut la roba per quan tornin als entrenaments, que no serà fins que s'obtinguin els resultats dels tests.

La Penya, amb un jugador apartat per precaució

En el cas de la Penya, ja s'han vist els primers triples a l'Olímpic, sempre en sessions individuals. El Joventut de Badalona ha tornat amb l'absència d'un jugador, "per prevenció", segons el director esportiu de club, Jordi Martí. Martí ha explicat que el jugador "havia estat en contacte" amb una persona que sí que havia donat positiu per coronavirus i, com a "mesura de precaució", s'ha decidit que entreni encara a casa seva, sense voler dir el nom de qui és per respecte.

🎯 @KlemenPrepelic no ha perdut la punteria!



Aquí tens el vídeo complet de la primera sessió!

👉🏻 https://t.co/17IRSP2dNV #BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/ag51qAnJSE — Club Joventut Badalona 🏠 (@Penya1930) May 11, 2020

En la primera jornada, tots els jugadors han entrenat a l'aire lliure, al gimnàs i també a la pista central, on s'han vist, en imatges del club, triples de Prepelic, la gran estrella de l'equip. Organitzats en parelles i treballant separats per més de dos metres, els jugadors han entrenat i un cop acabaven, es desinfectava la zona que havien ocupat.

L'aler del Joventut de Xabi López-Arostegui ha admès que a l'equip li esperen "unes setmanes d'una mica de patiment" després de dos mesos en què els jugadors només han realitzat un treball a casa per "mantenir la forma". López-Arostegui ha explicat que cada jugador ha realitzat una sessió de 40 minuts al gimnàs, "per activar el cos" amb el preparador físic, Dani Moreno, i 40 minuts a la pista. "Estic content de tornar a la pista. Hi havia moltes ganes i he tingut molt bones sensacions", ha dit.

L'Andorra, pendent dels seus jugadors

Qui porta més temps treballant, gràcies a la situació a Andorra, és el MoraBanc. El seu tècnic, Ibon Navarro, s'ha mostrat aquest dilluns convençut que "recuperar el to de fa dos mesos serà impossible per a tots els equips ja que els jugadors han estat dos mesos sense fer res i això no passa ni a l'estiu". Per a Navarro, que ha atès avui per primera vegada la premsa després del retorn del MoraBanc als entrenaments, "no és una qüestió d'agafar el to sinó que els jugadors agafin sensacions".

"Volem estar el millor possible per si ens toca tornar a competir", ha assegurat Ibon Navarro, en una roda de premsa sense periodistes. "Volem despertar una mica les ganes competitives i que l'equip s'imposi a qualsevol interès individual". En aquesta tornada als entrenaments després d'aturar-se el 12 de març a causa de l'inici del confinament, Ibon Navarro ha vist de tot en cada un dels seus jugadors. "Alguns van arribar malament, perquè són dos mesos de desconnexió física i mental. A mesura que anem avançant, aniran millorant uns més que altres. Estem en aquest procés normal dins de l'anormalitat que ens toca viure a tots. Tot va camí de la reactivació", ha indicat.

Ibon Navarro està a l'espera de tornar a comptar amb David Walker i Bandja Sy, que encara no han tornat a Andorra després del confinament. "Evidentment no és la situació ideal. Els passa a molts equips", ha recordat amb resignació.