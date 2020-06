Els equips s'entrenen tots junts per primera vegada en tres mesos

Per primer cop en tres mesos els equips de futbol professionals masculins s'han pogut entrenar com abans. Amb els entrenadors amb mascaretes i mesures de seguretat, però tots junts, sense estar separats en grups.

Fins ara els equips havien de treballar en dos o tres grups de fins a 14 jugadors, en camps d'entrenament diferents. Però en l'agenda per al retorn de la Lliga l'11 de juny, avui tots els equips de Primera i Segona han tornat als entrenaments col·lectius, en molts casos fent un minut de silenci en memòria dels morts per covid-19 abans de la sessió.

Al Barça, com ja és habitual les últimes setmanes, els homes de Quique Setién s'han començat a exercitar a les 9.30 hores, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. I demà hi tornaran, a la mateixa hora i en les mateixes condicions, per preparar el seu retorn a la competició, previst per al 13 de juny a Son Moix. El defensa Samuel Umtiti, lesionat al soli fa tres setmanes quan va tornar als entrenaments, ha format part del treball al costat de la resta dels seus companys.

651x366 L'Espanyol, durant un entrenament / RCD ESPANYOL L'Espanyol, durant un entrenament / RCD ESPANYOL

A l'Espanyol també s'han fet dues sessions de treball, amb la vista posada en el primer partit, el dissabte 13 de juny a casa contra l'Alabès, la primera de les 11 finals per intentar sortir de la zona de descens.

A Segona, el Girona encara el tram final de la temporada amb el repte de pujar. "Tenim moltes ganes i il·lusió, desitgem que comenci tot per aconseguir l'objectiu tan anhelat", ha resumit el central Pedro Alcalá. "Estem contents que tot s'assembli cada vegada més a la normalitat. Els aficionats no ens podran veure en directe, però els demano que ens donin suport i que estiguin amb nosaltres. Ho donarem tot per aconseguir l'objectiu".

El bàsquet també recupera sensacions

Al bàsquet, també han tornat els entrenaments en grup. El Joventut de Badalona ha realitzat aquest dilluns el seu primer entrenament amb els dotze jugadors que compondran la plantilla que disputarà la fase final de la Lliga Endesa del 17 al 30 de juny. Després de tres setmanes d'entrenaments en què, com a màxim, van coincidir sis jugadors a la pista de l'Olímpic de Badalona, Carles Duran ha pogut disposar per primera vegada en més de dos mesos i mig de tota la seva plantilla junta per dirigir un entrenament amb contacte entre els jugadors.

651x366 El Joventut prepara el play-off final / JOVENTUT El Joventut prepara el play-off final / JOVENTUT

El club català s'entrenarà tots els matins d'aquesta setmana a excepció de la de diumenge per preparar la tornada a la competició, de la qual encara no es coneix el calendari, amb els jugadors realitzant sessions al gimnàs i a la pista. El tècnic de l'Joventut, Carles Duran, va alertar un cop conegudes les dates del torneig de la "inquietud" entre els seus jugadors, davant el risc de lesions després de dos mesos confinats a casa seva, i en aquests moments amb només tres setmanes d'entrenament