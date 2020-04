El retorn a casa de dos jugadors d'hoquei catalans confinats a Itàlia

Els jugadors d'hoquei sobre patins Gerard Teixidó i Enric Torner ja són a casa després d'haver viscut confinats setmanes al nord d'Itàlia, on juguen. Amb el cotxe ben carregat, animal de companyia inclòs, els dos jugadors han pogut arribar a les seves cases a Sant Hipòlit de Voltregà i Tordera, després d'un llarg viatge per carretera en què han estat assessorats pel departament d'Acció Exterior de la Generalitat.

Teixidó, capità de l’Hockey Breganze, i Torner, jugador del Valdagno, van decidir quedar-se a Itàlia quan va esclatar la pandèmia, en espera de veure si la lliga tornava o si calia fer quarentena. Altres catalans van tornar abans, però ells no ho han fet fins aquesta setmana, després de posar-se en contacte amb la Delegació del Govern a Itàlia i la Delegació del Govern a França per informar-se sobre les mesures amb les quals toparien fins a arribar a la frontera als Pirineus, així com les indicacions a seguir un cop arribats al territori català. Tots dos juguen a equips del Vèneto, una de les zones més afectades pel covid-19 a Itàlia. “Els delegats d’Itàlia i de França ens van informar sobre la documentació que ens calia i sobre les restriccions que ens trobaríem", explica Teixidó, que admet haver viscut preocupat aquests dies per tot el que ha vist a Itàlia.

Els dos jugadors d’hoquei van decidir tornar a Catalunya arran de l’aturada de l’esport italià per la pandèmia. "La lliga s'ha donat per acabada i falta saber si tenim campió o no. Però després d'haver anat ajornant la competició, ara ja s'ha vist que no podrà acabar-se. Quan veus el que passa a Itàlia, t'adones de la importància de fer bé les coses a casa", explica Torner.

De les 1.650 persones ateses pel departament d'Acció de la Generalitat, un centenar s’han adreçat al departament des d’Itàlia, un país especialment afectat per la pandèmia i on es va decretar el confinament ja fa tres setmanes.