El CN Sabadell, indignat amb la Federació per donar el títol de lliga de waterpolo femení al Mataró

La decisió de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) de donar validesa a les classificacions de les lligues masculina i femenina de waterpolo quan el 13 de març es van donar per acabades a causa del covid-19 divideix el món d'aquest esport. La decisió, en espera de veure si és aprovada a la Comissió Delegada, convertiria en campions l'Atlètic-Barceloneta i el CN Mataró, respectivament. A més, la RFEN dictamina que cap equip perdria la categoria però si es viurien ascensos.

Si la decisió no ha aixecat polseguera a la part masculina, ja que el Barceloneta encadena 14 lligues consecutives (aquesta seria la 15ª) i dominava la competició, a la lliga femenina el cas és diferent. Després de reforçar-se aquest estiu i signar el millor inici de lliga de la seva història, el Mataró podria guanyar el seu primer títol trencant el domini del CN Sabadell, que portava 12 de les darreres 13 lligues.

El president del CN Sabadell, Claudi Martí, ha deixat clar que està "totalment en desacord" amb la resolució de la Federació Espanyola de Natació, ja que el format del torneig no és d'una classificació final per decidir qui guanya. La classificació final serveix per crear un play-off. "Si una lliga està pensada amb un 'play off' exclusiu per escollir el campió, no entenem que aquesta ara es decideixi segons la classificació d'una fase regular. En una situació d'excepcionalitat com aquesta, l'excepcional és que no hi hagi campió" argumenta Martí.

El Sabadell no descarta prendre mesures legals, acusant a la RFEN de no haver fet cas a la seva proposta, que era declarar la temporada nul·la, sense campions, escollint la classificació al final de la primera volta per decidir qui juga a Europa. El Sabadell també va proposar jugar el play-off final el setembre, mesura que no ha estat acceptada doncs la major part de clubs han decidit validar les classificacions del moment en que va aturar-se la competició.

Segons el comunicat de la RFEN, "en una reunió telemàtica mantinguda aquest dijous tarda entre la RFEN i la totalitat dels clubs participants de les Lligues Premaat 2019-20 del waterpolo espanyol, s'ha expressat majoritàriament donar validesa a les classificacions vigents -a falta de la seva aprovació, si escau, per part de la Comissió Delegada-, en el moment que es va decidir donar-les per finalitzades setmanes enrere després de ser paralitzades el 13 de març per motiu de l'Estat d'Alarma decretat pel Govern per la greu crisi sanitària de l'coronavirus ", explica la federació.