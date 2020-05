Instal·lacions a l'aire lliure obertes, gimnasos i entrenaments col·lectius: així encara l'esport la fase 1

L'esport professional queda dividit en dues zones, en dues realitats, arran de la decisió del govern espanyol de permetre que algunes zones accedeixin a la fase 1 del pla de desconfinament a partir de l'11 de maig. Així, les zones que passen a aquesta fase 1 ja podran permetre l'obertura de les instal·lacions a l'aire lliure, la reobertura de centres d'alt rendiment i la possibilitat de fer entrenaments en petits grups a les lligues professionals.

Això comporta que els clubs catalans de futbol i bàsquet, és a dir, el Barça, l'Espanyol i el Girona de futbol, i el Barça i la Penya de bàsquet, encara no podran fer entrenaments col·lectius, mentre que futurs rivals seus que ja siguin a la fase 1 sí. A Primera Divisió, per exemple, poden accedir a la següent fase l'Athletic de Bilbao, Reial Societat, Alabès, Eibar, Osasuna, Celta de Vigo, Betis, Mallorca, Sevilla i Vila-real. I segueixen a la fase 0 el Barça, Espanyol, Reial Madrid, Atlètic, Getafe, Leganés, Granada, València, Llevant i Valladolid.

"Respecte a les lligues professionals, els clubs esportius o societats anònimes esportives podran desenvolupar entrenaments de tipus mitjà, que consistiran en l'exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com la realització d'entrenaments tàctics no exhaustius, en petits grups de diversos esportistes, fins a un màxim de deu, mantenint les distàncies de prevenció, de dos metres de manera general, i evitant, en tot cas, situacions en què es produeixi contacte físic", diu el BOE. Els clubs de futbol de Primera i Segona, doncs, queden separats en dues realitats diferents. "Per això, podran utilitzar les instal·lacions que tinguin a la seva disposició, complint les mesures establertes per les autoritats sanitàries a través, també, del protocol per la tornada als entrenaments aprovat la setmana passada pel CSD", continua el BOE.

Els clubs poden optar en aquesta fase per concentrar els jugadors per evitar contagis, tot i que dependrà de cada entitat. A més, a diferència del que passa a la fase 0, ja es poden fer servir les dutxes de les ciutats esportives.

Els gimnasos, amb cita prèvia

A la zona 1, els gimnasos municipals i els privats podran obrir per oferir les seves instal·lacions amb cita prèvia als clients, que només es poden exercitar de manera individual. I, sempre, sense superar el 30% de la capacitat dels locals, que poden continuar tancats si els propietaris consideren que no els interessa obrir per a menys gent.

Instal·lacions a l'aire lliure obertes, però no les piscines

Als territoris que entrin aquest dilluns a la fase 1 "es podran obrir les instal·lacions esportives a l'aire lliure per realitzar activitats esportives amb les limitacions que recull el BOE respecte a aforament, mesures d'higiene, torns i altres condicionants. Hi podrà accedir qualsevol ciutadà que vulgui fer una pràctica esportiva, inclosos els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu". La mesura afecta pistes d'atletisme, de tenis, de pàdel i camps de golf.

651x366 Les pistes a l'aire lliure es poden obrir a la fase 1 / J.M. GARCIA / EFE Les pistes a l'aire lliure es poden obrir a la fase 1 / J.M. GARCIA / EFE

D'acord amb aquesta ordre, "es considera instal·lació esportiva a l'aire lliure tota instal·lació esportiva descoberta, amb independència que sigui en un recinte tancat o obert, que no tingui sostre i parets simultàniament, i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva". "En queden excloses les piscines i les zones d'aigua". En aquests casos, mai es podrà superar el 30% de l'aforament de les instal·lacions.

Els centres d'alt rendiment, oberts

L'ordre ministerial també "autoritza l'accés als centres d'alt rendiment als esportistes integrats en els programes aprovats, els esportistes d'alt nivell, els esportistes d'alt rendiment i els reconeguts d'interès nacional pel CSD", segons la nota emesa pel ministeri de Cultura i Esport. El CAR de Sant Cugat, que volia obrir l'11 de maig, no podrà fer-ho encara perquè la seva àrea continua en zona 0.