Fred Vergnoux: "Em costa veure Messi entrenar i que Mireia Belmonte no pugui nedar"

El màxim responsable de l'equip espanyol de natació, Fred Vergnoux, ha criticat amb duresa la decisió del govern espanyol de mantenir les piscines tancades tant a la fase 0 com a la fase 1 del procés de desconfinament. La Federació Espanyola de Natació (RFEN) ha demanant que els centres aquàtics s'obrin dins de la fase 1, encara que sigui pensant en els esportistes professionals, que no poden entrenar.

"Jo soc aficionat al futbol i del Barça. He tingut la sort de veure partits amb Mireia Belmonte al Camp Nou. Tinc la meva foto amb Messi i amb Piqué. Aquest sentiment no canviarà, però no puc entendre per què hi ha tanta diferència entre els futbolistes i els altres esportistes. Els convido a venir al CAR perquè entenguin el que suposa guanyar els Jocs Olímpics per a Carolina Marín, Lydia Valentí o per als piragüistes. Són realitats diferents. El futbol és un esport ultraprofessional i hem de donar les gràcies a LaLiga, perquè a nivell econòmic ens ajuda a les federacions menys potents. Però si hi ha una norma, la norma és per a tothom. Em costa veure que divendres surt Messi a entrenar i que la Mireia no pot nedar", ha dit en una xerrada del Banco Santander.

Fred Vergnoux ha explicat que des de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) treballen amb científics i experts per demostrar que "l'aigua és un mitjà en el qual el virus no pot contagiar. Les nostres mesures són el triple de segures que les que proposa el govern. Deixaríem un carrer enmig sense utilitzar, de manera que hi hauria cinc metres de distància entre els carrers que utilitzaríem. El CAR té unes mesures d'higiene tremendes. Els nedadors arribarien de casa amb el banyador posat, s'entrenarien i se n'anirien novament a casa. No entenc que puguis anar a fer una cervesa en un bar i una campiona olímpica no pugui treballar. En el nostre cas, nedar és la nostra feina", ha recalcat el responsable de l'equip espanyol de natació.

Durant la seva intervenció al Santander Talks 123aCorrer, el tècnic francès ha recordat com "aquesta és ja la novena setmana sense piscina". "Mai un nedador ha estat tant de temps fora del seu àmbit. Normalment, un nedador passa entre 4 i 6 hores al dia a l'aigua. Aquests dies han estat tremendament frustrants", ha reconegut, tot afegint que és "una sort tenir més temps per preparar els Jocs Olímpics".

Vergnoux ha recordat que "hi ha països en els quals els nedadors no han parat". "A Suècia o Dinamarca han començat a nedar fa un parell de dies, però a Alemanya no han deixat d'entrenar. A Itàlia estan nedant. A Austràlia han pogut nedar al mar i la piscina. Nosaltres portem nou setmanes sense aigua, en això serem campions", ha subratllat.

Preguntat per Mireia Belmonte, el francès ha dit que "ha passat per un moment difícil, perquè a l'inici no enteníem què estava passant". "Teníem l'equip a Sierra Nevada i d'un dia per l'altre vam tornar a casa en un minibús. Tot d'una, et trobes a casa sol. La primera part ha estat buscar piscina com sigui i per això hem rebut molts pals. Quan realment hem tingut la notícia que els Jocs Olímpics passaven al 2021 hem tornat a respirar i assimilat el que venia. La Mireia sortia d'un estiu difícil, amb dos finals al Mundial. Aquesta crisi s'ha produït a tres setmanes de l'Open Nacional, quan tocava classificar-se per als Jocs. I ella estava molt implicada. Caldrà repetir l'any vinent i la Mireia tindrà més temps per preparar-se. Això és una sort, ara hem d'entendre-ho i aprofitar-ho".