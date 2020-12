El Sabadell tira de fe per remuntar a Cartagonova (1-2)

El Sabadell va marxar de Cartagonova amb les butxaques plenes després d’obtenir un triomf de gran valor (1-2) davant d’un rival directe. Els arlequinats van protagonitzar una remuntada sonada amb dos gols en cinc minuts que li permeten tancar la jornada fora del descens. Com va passar al camp del Tenerife, el conjunt d’Antonio Hidalgo va arrossegar un altre equip a la zona baixa, obrint una lluita que segueix del tot oberta.

Els vallesans van haver de patir de valent un triomf que va confirmar la seva fe i competitivitat. I és que el Cartagena va intentar intimidar el Sabadell amb una sortida frenètica. Liderats per un omnipresent Àlex Gallar, els murcians van assetjar els vallesans amb fins a quatre rematades, la més perillosa, un xut al pal de Rubén Castro. Els d’Antonio Hidalgo van saber resistir l’empenta local per anar creixent amb més pilota al llarg del partit. Els arlequinats van espolsar-se la pressió alta del Cartagena amb un parell de centrades de Cornud que Edgar no va rematar per molt poc, i van tenir a tocar el primer amb una gran maniobra de Néstor Querol, que després de fer-li un barret a Andújar, va intentar una meravellosa vaselina que Carlos David va treure sota pals.

De mica en mica, el Sabadell va anar creixent en un primer temps que va acabar sent superior al Cartagena. El guió del partit no va canviar gaire a l’inici de la represa, quan els arlequinats van saber desconnectar l’atac del Cartagena de la seva zona de creació. Malgrat tot, van ser els murcians els que es van avançar a través d’una bona centrada de Gallar que va rematar al fons de la xarxa Rubén Castro. Amb tot en contra, el Sabadell no va rendir-se. L’entrada de Guruzeta va revolucionar el partit. Amb un xut a la mitja volta, primer, i amb una rematada que va desviar Carlos David, després, l’atacant li va donar la volta al marcador amb el que era el gol 2.000 dels arlequinats a Segona. Un gol per sortir del descens i creure que la salvació és possible.