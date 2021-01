El Cornellà i l’Olot escriuen la seva particular carta als Reis

El Cornellà i l’Olot volen oblidar, per un dia, l’irregular moment que viuen a la Lliga per centrar-se en una Copa on els somnis estan permesos. Els dos conjunts catalans de Segona B han escrit un desig a la seva particular carta als Reis d'Orient: derrotar, per primer cop en les seves respectives històries, un equip de Primera Divisió.

El conjunt del Baix Llobregat rep l’equip més en forma del futbol espanyol, un Atlètic de Madrid (18 h, Dazn / Cuatro) que només ha perdut dos dels 22 partits oficials que ha disputat aquest curs: davant del Bayern Munic i el Reial Madrid. Precisament va ser l’equip blanc el primer rival de Primera al qual va enfrontar-se el Cornellà, el 2015 (1-4). Aleshores va poder jugar en un RCDE Stadium habilitat per a l’ocasió. Sis anys després, els de Guillermo Fernández buscaran sorprendre contra un altre gegant en un Nou Municipal que no podrà acollir públic.

Davant hi tindrà un Atlètic que, malgrat que farà nombroses rotacions, s’ha mostrat inflexible amb els diversos clubs modestos catalans amb qui s’ha enfrontat a la Copa amb Simeone a la banqueta. El curs 2013-14 van tombar el Sant Andreu (0-4 i 2-1). El 2014-15, l’Hospitalet (0-3 i 2-2). El 2017-18, el Lleida Esportiu (0-4 i 3-0). I finalment, el 2018-19, novament el Sant Andreu (0-1 i 4-0). Menys sort van tenir els madrilenys en els seus dos enfrontaments contra catalans de Primera: el curs 2016-17 van caure amb el Barça (1-2 i 1-1) i el 2018-19 amb el Girona (1-1 i 3-3).

Una hora més tard (19 h, Dazn), l’Olot rebrà l’Osasuna en un enfrontament en què els de la Garrotxa comptaran amb l’al·licient d’intentar brindar als seus una gran alegria per començar l’any del seu centenari. Els dos equips ocupen posicions de descens en les seves respectives categories, però és probable que els olotins apostin per un onze amb més titulars que no pas un Osasuna que rep dissabte el Madrid al Sadar. Una setmana després d’eliminar el Poblense, els d’Oriol Garrido aspiren a competir amb la il·lusió que els Reis els portin alguna sorpresa.

L’Espanyol, a evitar paranys

També a les 19 h (Esport 3), l’Espanyol visitarà un Burgos en forma, que no perd des del 18 d’octubre i que aspira a l’ascens a Segona. El conjunt blanc-i-blau ja va patir a Llagostera, on va necessitar una pròrroga per accedir a la segona ronda de la Copa, l’ambició d’un Segona B. “És un clar aspirant a l’ascens que està fent una bona temporada. Serà un partit molt difícil. No sé com estarà el camp, si es glaçarà a la banda del riu”, va analitzar l’assistent de Vicente Moreno, Dani Pendín, que fa 19 anys va convertir-se en l’heroi del Burgos firmant el gol de l’ascens a Segona A, una categoria d’on ara l’Espanyol vol escapar-se, cosa que li farà tornar a apostar pel fons d’armari a la Copa.