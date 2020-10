De Tomás torna a ser el far de l’Espanyol (1-0)

Ha viscut uns mesos difícils, entre lesions , un descens inevitable, un mercat marcat pel covid-19 i una pretemporada atípica. Però Raúl de Tomás ja torna a ser el far que necessita l’Espanyol. El punta madrileny, que ha firmat l’únic gol del triomf contra l’Alcorcón (1-0) en una acció a l’abast de molts pocs, s’ha tornat a posar a l'esquena un equip que va fer un esforç majúscul pagant més de 20 milions d’euros per ell al gener i retenint-lo aquest estiu.

El davanter espanyolista ha desencallat un partit que se li començava a ennuegar al conjunt de Vicente Moreno. L’Espanyol segueix fent-se a la idea que la Segona Divisió, més que un passeig, serà una successió de partits encallats, difícils de digerir, i en els quals haurà de proposar arguments diferents per sorprendre unes defenses rivals que cada cop tenen més estudiats els seus moviments.

L’Alcorcón ha imitat, amb matisos, el plantejament defensiu que havien proposat els anteriors rivals de l’Espanyol. Una defensa en bloc baix, que s’ha replegat molt ràpid després de cada pèrdua i que, si bé ha corregut atacant els espais a l’esquena dels laterals blanc-i-blaus, ha prioritzat no estirar-se amb gaires efectius. Durant 75 minuts els madrilenys han provocat que els de Vicente Moreno topessin amb una paret de frontó que gairebé sempre els tornava la pilota després de cada intent.

L’Espanyol, obligat a ser pacient per trobar alguna escletxa, ha arribat a patir un parell d’avisos de l’Alcorcón en transicions verticals de Boateng i Sosa, que han portat de corcoll la defensa blanc-i-blava, dues ocasions que, lluny d’espantar-los, han despertat els blanc-i-blaus, que han començat a endollar-se en camp contrari. De Tomás, que havia estat força absent en les jornades anteriors, ha canalitzat aquest cop gairebé tot el perill dels blanc-i-blaus. Primer s’ha fet un embolic en un córner quan ho tenia tot al seu favor per marcar. Després ha vist com Dani Jiménez li treia una gran mà amb un xut creuat. A més, també ha repartit dues bones assistències a Wu Lei i Dídac, que no les han sabut aprofitar.

Debuta Álvaro Vadillo

Sense Embarba, baixa per covid-19, l’Espanyol ha trobat a faltar capacitat de desequilibri. Moreno l’ha buscat afegint arguments ofensius com ara Melamed, Campuzano, Puado i el debutant Álvaro Vadillo, però ha sigut De Tomás qui finalment ha decantat el partit. El punta ha despenjat dins de l’àrea una centrada i, després de retallar amb classe un parell de rivals, ha definit amb sang freda i ha donat a l’Espanyol la seva tercera victòria consecutiva.