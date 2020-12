L'Espanyol tanca el 2020 líder gràcies a un doblet de De Tomás (2-1)

Amb un penal decisiu i un meravellós xut des del mig del camp, Raúl de Tomás ha donat a l’Espanyol un triomf valuosíssim (2-1) contra un insistent Almeria que permet als blanc-i-blaus recuperar el lideratge sis jornades després. El punta madrileny ha tornat a exhibir el seu talent i efectivitat per desequilibrar un partit que s’havia complicat de valent amb l’empat anotat de penal per l’Almeria a l’inici de la segona part.

Al cap de pocs minuts de partit, el punta madrileny s’ha tret de la màniga una jugada exquisida, en la qual després d’un control i un barret prodigiosos que li han servit per desfer-se d’un rival ha obert la llauna amb un xut des de camp propi, com va fer Roger Garcia a Vallecas el 2003. Un regal de Nadal anticipat per a una afició, la blanc-i-blava, que, tot i viure un 2020 horrible marcat per la pandèmia i el descens, ha volgut acompanyar l’equip seguint el trajecte de l’autocar des de l’hotel a l’estadi amb una emotiva desfilada de motos amb bufandes.

Tot i la bellesa del gol, l’Almeria s’ha refet força bé i ha sabut discutir el domini del partit a un Espanyol que ha hagut de posar-se la granota de treball per defensar l’avantatge. Els andalusos han enfonsat el conjunt de Vicente Moreno amb bons canvis d’orientació i velocitat per les bandes, fins al punt d’acabar d’obligar un extrem com Puado a exercir de doble lateral improvisat.

El joc pacient i elaborat del conjunt de José Gomes ha anul·lat homes com ara Darder, Melendo o Embarba, que gairebé no han participat en tot el partit. Fins a l’entrada de Melamed l'Espanyol no ha recuperat el desequilibri en un intens partit que ha estat obert fins al final. L’Almeria ha merescut més, però ha estat l'Espanyol el que ha trobat el segon en un contraatac que ha acabat en penal. L'ha transformat De Tomás, que ha firmat 17 gols en 34 partits en un 2020 que l'Espanyol va començar com a cuer de Primera i que tanca com a líder de Segona.