L’Espanyol, campió d’hivern gràcies al planter

L’Espanyol ha tancat la primera volta com a campió d’hivern gràcies a un còmode triomf davant del Castelló (2-0). Dos gols de jugadors formats al planter espanyolista, Melamed i Puado, han servit als blanc-i-blaus per situar-se com a líders en solitari a l’equador del curs. El conjunt de Vicente Moreno no ha desaprofitat l’ensopegada del Mallorca davant del Las Palmas, botxí dels espanyolistes la setmana passada, per ampliar la distància a tres punts respecte al segon classificat. L’Espanyol suma 45 punts, pels 42 del Mallorca. Els balears, que només han sumat un dels últims nou punts en joc, podrien perdre la segona posició si l’Almeria s’imposa al Leganés en el partit ajornat degut al temporal 'Filomena'.

La neu no ha fet acte de presència en un RCDE Stadium on l’únic temporal ha sigut Nico Melamed. El menut i irreverent atacant ha tornat a demostrar que els seus 19 anys no són cap excusa ni impediment per no tenir minuts. Cada cop que apareix, sigui des de la banqueta o des de l’inici, aporta molts arguments a un atac que guanya en desequilibri, capacitat per sorprendre i gol quan Melamed és a la gespa. En la seva tercera titularitat en Lliga només ha necessitat set minuts per recollir una deixada de Puado a l’àrea per obrir la llauna amb un xut des del punt de penal. Primer gol a Cornellà-El Prat del mitjapunta del planter blanc-i-blau, que ja acumula tres dianes en la seva primera temporada amb el primer equip. Si la setmana passada va revolucionar el partit des de la banda, aquest cop ha començat des del mig, una posició des d’on s’ha mogut amb força llibertat. La seva irrupció és, sens dubte, una de les millors notícies de la temporada per a l’Espanyol.

Puado, en ratxa

El Castelló, inofensiu, només ha amenaçat la porteria de Diego López en una rematada de cap centrada del santcugatenc Señé. Amenaça insuficient per fer patir un Espanyol molt còmode. Els blanc-i-blaus han controlat en tot moment un partit que han volgut deixar vist per a sentència abans del descans. De Tomás ha tingut el segon en una rematada claríssima des del cor de l’àrea que ha refusat Campos. Una errada incomprensible d’un davanter que aquest cop no ha tingut sort de cara a porteria. El punta madrileny s’ha refet poc després amb una bona maniobra per la banda esquerra que ha finalitzat amb una assistència cap a Puado, que amb un rebot afortunat ha fet pujar el 2-0 al marcador. El polivalent davanter barceloní ha tornat a demostrar el seu bon moment de forma firmant el quart gol en els últims set partits oficials disputats.

Un argument ofensiu més per a un Vicente Moreno que ha pogut dosificar alguns dels jugadors amb més minuts a les cames. La segona part ha sigut un tràmit per a un Espanyol que ha pogut golejar un rival desanimat. De Tomás s’ha quedat amb l’espina del gol clavada en unes altres dues clares ocasions que no ha pogut resoldre amb precisió. El seu gest molest, picant amb la mà contra una tanca publicitària al finalitzar el partit, representa a la perfecció l’inconformisme d’un jugador que sempre vol més. La millor notícia per a l’Espanyol és que, aquest cop, no ha necessitat els seus gols per resoldre un partit que permet tancar la primera volta al capdavant de la classificació. Els blanc-i-blaus han fet els deures durant la primera part de la temporada, però ara necessiten mantenir el ritme en la segona. Ser campió d’hivern no és suficient, però confirma que el camí que està seguint l’Espanyol per tornar a primera és l’adient.