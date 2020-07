Punt i final al pitjor Espanyol de la història (0-0)

L’Espanyol va tancar el pitjor curs de la seva història amb un empat (0-0) davant d’un Celta que va acabar certificant la permanència a Primera. Els viguesos van suar amb el gol anul·lat a Embarba i els que marcava el Leganés, que va allargar el seu patiment fins al xiulet final. Una tensa cloenda que va servir perquè l’Espanyol acabés de completar l’àlbum de rècords negatius que porta col·leccionant al llarg d’aquest any desolador.

Començant per la xifra més dolorosa: els 25 punts són el registre més baix en lligues de tres punts per victòria. Cal remuntar-se 1970-71 per trobar una puntuació tan baixa. És el curs amb menys punts per partit: 0,65. Mai havien baixat dels 0,73 del 1945-46 i del 1946-47.

Tampoc mai, fins ara, els blanc-i-blaus havien finalitzat un curs amb només cinc victòries. Només una més que tècnics han passat per la banqueta blanc-i-blava, quatre. La pitjor xifra de triomfs, fins ara, eren els sis de les temporades 1930-31 i 1945-46. També han batut el seu rècord de derrotes totals (23) i consecutives (8). Les 36 jornades en descens i les 23 que ha estat el cuer de Primera són un altre rècord negatiu pels blanc-i-blaus (superen les 32 jornades en descens i les 14 com a últim classificat del curs 2003-04).

Només hi ha sis equips a les cinc principals lligues europees amb menys punts que l’Espanyol: el Toulouse (13), l’SPAL (19), el Paderborn (20), el Brescia (24) i el Norwich City (21) i l’Amiens (23). Cal puntualitzar, però, que la lliga francesa va quedar suspesa a 10 jornades pel final, que a Itàlia encara queden quatre partits i a Anglaterra un. És a dir, que alguns d’aquests equips encara podrien superar els blanc-i-blaus.

Rufete s’ha convertit en el primer entrenador de l’Espanyol que perd els sis primers partits que dirigeix. Ahir, si més no, va sumar el seu primer punt. Unes xifres que fan incomprensible el cessament d’un Abelardo (14 punts de 39) que havia millorat els guarismes de David Gallego (5 punts de 24) i Pablo Machín (5 de 30).

Cornellà-El Prat, sota mínims

Si l’any passat l’Espanyol va establir el rècord de punts a Cornellà-El Prat amb Rubi (36), enguany ha igualat la seva segona pitjor puntuació històrica com a local, un punt més que els 11 de la 1934-35. Aleshores, això si, va sumar 5 triomfs en 11 partits a Sarrià. Aquest cop, només ha estat capaç de derrotar dos equips, el Mallorca i l’Alabès a l’RCDE Stadium. Fins ara, la pitjor marca eren les quatre victòries locals del 1961-62.

La falta de gol, principal maldecap

La sortida de Borja Iglesias ha acabat resultant un peatge més car de l’esperat. L’Espanyol s’ha quedat sense marcar en 18 de les 38 jornades. Els 27 gols a favor constitueixen la segona pitjor marca històrica, només per davant dels 18 gols del curs 1970-71. Aquell any, Dani Solsona i Cayetano Ré van convertir-se en els màxims golejadors de la història de l’entitat a la Lliga amb menys gols, tres cadascun. Enguany, De Tomás, Wu Lei i David López s’hi han apropat, firmant només quatre gols.

L’Espanyol no ha fet cap mèrit per seguir a Primera. S’acaba així un trajecte de 26 anys a Primera on ha trepitjat tres estadis, ha sumat dos títols de Copa i ha viscut set classificacions europees. El suplici, però, no acaba amb el descens: ara queda convertir “l’adeu, Primera” en un “fins l’any que ve”.