L’RCDE Stadium segueix sent territori gironí (1-2)

L’RCDE Stadium segueix sent territori gironí. Per tercera visita consecutiva a la Lliga, la primera a Segona, els blanc-i-vermells van sortir triomfadors (1-2) del camp d’un Espanyol que va patir la primera derrota del curs a Segona. Els blanc-i-blaus van adormir-se al tram final i van pagar molt car no haver resolt quan tocava un partit que tenien ben encarat gràcies al gol inicial de De Tomás. Cura d’humilitat per a un Espanyol que s’havia avançat gràcies a una nova associació entre Embarba i De Tomás i empenta anímica per a un Girona que va trobar premi a la seva insistència i irreverència. No van rendir-se fins al final els gironins, que allarguen el malefici d’un derbi que compta els seus partits per victòries visitants.

Malgrat l’allau de baixes amb què van arribar a Cornellà-El Prat, els gironins van resultar força incòmodes en tot moment per a l’Espanyol gràcies a un plantejament intel·ligent: van saber protegir-se darrere i ser irreverents en atac a parts iguals. Els blanc-i-vermells van saber escopir les escomeses de l’Espanyol i esperar el moment idoni per desabrigar una defensa a qui gairebé cap equip havia aconseguit sorprendre aquest curs.

El conjunt de Vicente Moreno va patir de valent les passades verticals filtrades per Samu Saiz o Monchu. Poc abans del descans, quan més incòmodes semblaven els locals, va arribar la diana de l’home gol de l’Espanyol. Habilitat per Couto, que va trencar el fora de joc, De Tomás va controlar i definir tot sol davant de Juan Carlos després de rebre una sensacional assistència d’Embarba. Vuitena diana del punta madrileny, que iguala Rubén Castro com al màxim golejador de la categoria.

Malgrat el gol local, el partit va seguir força obert a la represa. L’Espanyol va perdre tensió i va confiar que la societat madrilenya acabés de rematar el derbi. Però, com va passar a Fuenlabrada, no n'hi va haver prou. Un cop més, els blanc-i-blaus no van ser capaços de tancar el partit, cosa que va permetre al Girona, força atent en la recuperació, mantenir l’esperança fins al final. Els blanc-i-vermells van merèixer l’empat en un parell d’arribades. Primer Pachón va topar amb el pal, encara que estava en fora de joc. Després va ser Darder qui va impedir l’1-1 de Cristóforo.

Els dos avisos no van ser suficients per alertar l’Espanyol de l’amenaça gironina, que va anar creixent fins al tram final, quan els visitants van aconseguir una meritòria remuntada. Els de Francisco van estar més vius en uns tensos últims minuts en què van empatar a través d’una fuetada de Bárcenas des de fora de l’àrea i van trobar l’1-2 en un penal transformat per Samu Saiz. Cinc minuts de rauxa gironina que van enfonsar l’Espanyol i van donar aire a un Girona que torna a veure la promoció d’ascens de ben a prop.