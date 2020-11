L’Espanyol recupera l’optimisme a base d’insistència i talent (2-0)

Quatre jornades després, l’Espanyol ha tornat a conèixer la victòria. Els blanc-i-blaus han derrotat el Saragossa (2-0) en un partit que han hagut de mastegar de valent i que no s’ha resolt fins al tram final, quan els locals han trobat la intensitat i ambició que no havien tingut en les últimes jornades. La insistència d’Óscar Gil i el talent de Darder, les armes d’un conjunt que torna a mirar cap amunt.

L’Espanyol ha tornat a comprovar el que es la Segona Divisió, una categoria on el tercer per la cua li pot complicar la vida al tercer classificat. No hi ha un sol partit fàcil ni plàcid perquè la competitivitat forma part del tarannà dels seus equips. El Saragossa ho ha demostrat corrent amb criteri en transicions que han incomodat força els blanc-i-blaus.

Vicente Moreno ha intentat que el seu equip dominés des del principi, però el cert és que l’Espanyol segueix sent un equip massa previsible en l’atac posicional. Fa la sensació que, des de fa unes setmanes, els rivals ja han trobat la manera de contrarestar les seves virtuts. La poblada defensa del Saragossa, que ha sortit amb tres centrals, ha anul·lat força bé les ofensives espanyolistes, que al primer temps han estat massa planes, sense desmarcades en ruptura ni capacitat per sorprendre.

L’Espanyol només ha fet mal quan Melendo ha tingut temps per pensar i dibuixar alguna passada capaç de generar alguna esquerda en la defensa aragonesa. Dos cops ha trobat Pedrosa, l’únic element diferencial, per la seva profunditat, que ha repartit dues bones centrades que no han acabat en gol per ben poc. El conjunt blanc-i-blau no ha tingut precisió en l’última passada ni tampoc sort en una decisió arbitral que l’ha perjudicat: Melendo ha rebut una clara falta de Chavarría a la frontal i la pilota ha caigut als dominis de De Tomás, que ha resolt amb un xut que ha acabat al fons de la xarxa. En lloc d’aplicar una llei de l’avantatge de manual, Pulido Santana ha assenyalat una falta que ha beneficiat l’infractor.

Vicente Moreno ha plantejat alguns retocs al descans que han modificat la imatge del seu equip en el segon temps. A més d’augmentar el ritme de circulació de la pilota, ha impulsat algunes permutes de posicions entre els seus atacants, dues variants que han permès als blanc-i-blaus arribar més i millor a la zona de tres quarts rival. El Saragossa, més sotmès, ha intentat estirar-se quan ha pogut, veient com el pas dels minuts sense encaixar alimentava la possibilitat de sortir de Cornellà-El Prat amb un premi valuós.

Els laterals, determinants

Però l’Espanyol, afamat d’alegries després de tres entrebancs consecutius, no ha desistit fins a recuperar allò que tant necessitava. No han estat els extrems, sinó els laterals, els que han desencallat el partit a vint minuts pel final. Pedrosa ha trobat De Tomás dins de l’àrea i el punta li ha deixat la pilota morta a Óscar Gil, que ha necessitat dos intents i lluitar una pilota dividida per acabar marcant el seu primer gol com a jugador de l’Espanyol. Bona manera d’aprofitar l’absència de Miguelón, sancionat després de ser expulsat a Leganés.

Lluny de conformar-se, aquest cop els blanc-i-blaus han après la lliçó i han insistit fins a trobar el segon gol, el de la tranquil·litat. L’ha fabricat Darder, que pocs minuts després d’entrar a la gespa ha fintat per desempallegar-se d’un rival i ha ajustat la pilota a la base del pal. L’Espanyol es retroba amb un triomf que li ha de servir per recuperar la confiança perduda i amb una porteria imbatuda que feia quatre partits que no aconseguia.