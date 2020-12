El joc directe desencalla la teranyina defensiva de David Gallego (2-0)

L’Espanyol ha trobat en el joc directe l’única via per tombar la resistència d’un Sporting (2-0) que ha plantat cara a l’RCDE Stadium fins al tram final. Els blanc-i-blaus han dominat territorialment un partit que només han sabut decantar a favor seu gràcies a una pilotada llarga de Diego López que Wu Lei ha pentinat i, posteriorment, finalitzat, a dos minuts del final. La diana ha premiat la insistència de l’Espanyol, que fins aleshores només havia pogut inquietar l’Sporting amb xuts llunyans.

El conjunt de David Gallego, que ha protegit en tot moment la seva àrea, ha sabut neutralitzar jugadors com Melendo, Embarba i Melamed, que en la seva primera titularitat amb el primer equip ha estat objecte de nombroses faltes per frenar els seus canvis de ritme. Gràcies a una esplèndida pressió en camp rival després de cada pèrdua, l’Espanyol ha aconseguit no patir gens. L’Sporting ha intentat fer mal amb contraatacs anecdòtics, però no ha suposat una amenaça real per a un Espanyol amb el qual, malgrat tot, empatava al tram final. El partit, de fet, no s’ha decidit fins al temps afegit. Amb els blanc-i-blaus bolcats, els asturians han intentat exhaurir les seves opcions. Després del gol de Wu Lei, han pogut empatar en una jugada força polèmica: en un moviment amb el braç, Lluís López ha esgarrapat la cara de Babin dins l’àrea. El central de l’Sporting ha caigut sobre la gespa amb una cella sangrant, però el partit ha seguit amb un córner per als asturians. El defensa se n'ha anat del camp amb protestes, però ni l’àrbitre ni el VAR han volgut xiular un penal que semblava força clar. Forçat per les presses, Mariño ha pujat a rematar un córner que l’Espanyol ha sabut convertir en el 2-0 final. En una veloç conducció, Wu Lei ha assistit Darder, que després de recórrer tot el camp ha acabat sentenciant el partit.