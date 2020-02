El Granada castiga les errades de l'Espanyol a les àrees (2-1)

Els errors clamorosos que l'Espanyol ha comesos a les dues àrees han propiciat la primera derrota en Lliga amb Abelardo Fernández a la banqueta. Cop dur psicològicament per als blanc-i-blaus, que han caigut al Nuevo Los Cármenes (2-1) en un partit en què un Granada més efectiu ha capgirat la diana inicial de penal de Raúl de Tomás. No surt de la cua de la classificació un Espanyol que ha tornat a conèixer la derrota en un duel farcit de lluites i interrupcions en el qual ha merescut més, sobretot en un tram final on ho ha intentat de totes les maneres però no ha tombat la resistència andalusa. Hi ha problemes crònics, com els desajustaments i les errades defensives, que no han desaparegut en un conjunt que, com bé va anticipar Abelardo, necessitarà molt més que cinc o sis jornades per aconseguir sortir de la zona delicada on es troba. L’Espanyol veu trencada la seva ratxa davant d’un Granada que torna a agafar aire ampliant el seu coixí respecte al descens.

Al Nuevo Los Cármenes, Abelardo no ha dubtat en donar la titularitat als tres fitxatges hivernals disponibles. Embarba ha entrat en l’onze per Melendo, acompanyant d’aquesta manera un ja indiscutible Raúl de Tomás i un Cabrera que també ha necessitat ben poc per consolidar-se a la defensa. L’Espanyol ha sortit amb les idees clares: pressionant molt amunt la sortida de la pilota des del darrere del Granada, que s’ha vist incomodat per l’agressivitat blanc-i-blava. No han tingut problema els d’Abelardo en cedir la iniciativa a un Granada que ha patit en camp propi pels dubtes amb la pilota dels seus defenses però que gaudeix de valent quan aconsegueix traslladar el joc als seus extrems. L’Espanyol, ben plantat, ha prioritzat no cometre errades defensives i esperar el seu moment per fer mal en contraatacs. No li ha importat en absolut que, durant la primera mitja hora de partit, el conjunt de Diego Martínez acumulés el 71% de la possessió. Un domini força estèril que l’Espanyol ha sabut controlar.

Els espanyolistes, pacients, han esperat el seu moment per córrer amb espais. En un contraatac, Darder ha traçat una gran diagonal i ha acabat assistint Raúl de Tomás, que ha acabat caient a l’àrea després de retallar Duarte en una jugada dubtosa que Cuadra Fernández ha castigat amb penal. Tot i les queixes del públic, el VAR ha acabat ratificant una decisió que ha permès a l’Espanyol obrir la llauna. El mateix De Tomás, amb un xut ras pel mig, ha anotat la seva tercera diana en Lliga com a espanyolista. No falla a la cita amb el gol el punta madrileny, que ha marcat en tots els duels que ha disputat amb l’Espanyol. Els d’Abelardo han pogut doblar l’avantatge amb dues ocasions consecutives nascudes també en ràpides transicions fruit de la seva bona pressió. Però primer Darder, que ha rematat als núvols una passada de la mort de Calleri, i després De Tomás, que ha xutat al ninot, han deixat amb vida un Granada que ho ha pagat car. Pocs segons després d’aquestes dues ocasions, els andalusos han aprofitat que un dels centrals de l’Espanyol ha sortit de la seva zona sense aconseguir refusar la pilota i ha generat un espai que Machís ha llegit a la perfecció. L’extrem ha guanyat l’esquena a Javi López i ha empatat el partit quan millor estava l’Espanyol.

La segona part arrenca amb un nou revés

L’inici de la represa, però, no se li ha posat gens bé al conjunt d’Abelardo, que ha trigat pocs segons a encaixar el segon gol. Tota la tensió i nervi que ha tingut el partit durant la primera part li ha faltat a Naldo en la primera acció del segon temps. El brasiler, que havia tornat a l’onze pels problemes en un peu de Bernardo, ha comès una greu pífia en una zona molt compromesa que ha servit a Machís per assistir Carlos Fernández, que ha definit de manera excel·lent amb un xut creuat. Un cop més, un error defensiu ha tornat a costar molt car a l’Espanyol. No ha necessitat generar més en atac un Granada que ja havia fet els deures. Els blanc-i-blaus, obligats a portar la iniciativa amb el marcador en contra, han trobat a faltar algú al mig del camp capaç de donar continuïtat al joc davant d’un Granada cada cop més tancat.

Per intentar corregir aquesta mancança, Abelardo ha donat entrada a Vargas per Iturraspe, reubicant Darder per dins, i l’aposta ha estat molt a prop de donar-li resultat. Als pocs segons d’entrar, l’argentí ha servit una precisa centrada a De Tomás, que ha rematat de cap al pal. L’Espanyol ha intentat collar activant les dues bandes, assetjant un Granada que s’ha tancat per protegir-se de les centrades visitants. Els andalusos han sabut tapar Vargas i Embarba, cosa que ha obligat que la responsabilitat en les pilotes penjades fos per als laterals, Javi López i Dídac. Els espanyolistes han acabat el partit buscant a la desesperada un segon gol que no ha arribat tot i els intents i l’empenta blanc-i-blava.