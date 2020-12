Chen Yansheng: “Assumeixo la responsabilitat de tornar l'Espanyol a Primera”

Chen Yansheng ha reiterat el seu compromís amb un Espanyol del qual no s’allunya tot i el descens de categoria. “Assumeixo la responsabilitat de tornar l’equip a Primera. Volem tornar més forts de com vam marxar-ne”, ha assegurat el propietari i president blanc-i-blau, que ha encapçalat, des de la Xina, la primera –i podria no ser l’última– junta d’accionistes de l’entitat. Des de la sala de presidència de l’RCDE Stadium, la resta de membres del consell d’administració han fet balanç d’un curs, el 2019-20, que s’ha tancat amb resultats paradoxals: els ingressos més alts de la història del club (132 milions d’euros) coincideixen amb els pitjors resultats esportius (cinquè descens a Segona).

Chen ha assegurat que han après dels errors del passat. “La decepció pel descens ens ha portat a una profunda reflexió. Estem posant les bases d’un club més sòlid, treballaré sense descans per construir un projecte de futur”, ha afegit el dirigent xinès. El director general del club, José María Durán Farré, ha aprofundit en els canvis que la cúpula directiva està impulsant des de fa uns mesos. “Estem redreçant el club. El consell va identificar que el club no tenia un sistema de gestió eficaç. La doble direcció general va ser un fracàs, per això es va unificar en una sola figura”, ha exposat.

L’executiu ha sigut clar: “Tots els recursos han d’anar enfocats al rendiment del primer equip. Els diners han d’estar sobre la gespa, cal tornar als bàsics”. Una premissa que evidencien els 64 milions destinats a fitxatges el curs passat, la xifra més elevada en una sola temporada de la història de l’Espanyol. “El patrimoni esportiu és el punt més dèbil del club. En els últims anys no ens ha permès competir al màxim nivell. El nostre valor actual de mercat és de 124 milions tot i el descens, però pujarà entre un 20% i un 30% si ascendim”, ha indicat Durán Farré, que ha assenyalat el camí a seguir: “No tenim un pla B. Només tenim un pla: pujar. Volem tornar a Primera, a Europa i tenir l’estadi ple, però els que competeixen a Europa tenen un patrimoni de 250 o 300 milions”. L’executiu ha anticipat que preveu un mercat de gener tranquil. “La nostra intenció és que quan una cosa funcioni, no es toqui”, ha sentenciat.

El director financer del club, Joan Fitó, ha analitzat l’informe econòmic del club, que enguany ha presentat algunes dades destacades. Una d’elles és l’impacte del covid-19, que ha representat una pèrdua de 4,5 milions. L’ERTO aplicat pel club (1,9 milions) ha permès reduir aquest impacte fins als 2,6 milions. A l’altra cara de la moneda hi ha la reducció del deute net, que ha passat dels 172 milions del juny del 2015 als 70 milions del passat mes de juny.

Retorn ordenat a l’estadi

Sobre el pla de tornada als estadis, Durán Farré ha reconegut que encara no coneixen la data concreta en què podran tornar a obrir les portes de l’RCDE Stadium. El director general, això sí, ha reconegut que tenen llest des de fa mesos un protocol que posaran en pràctica un cop rebin el permís de les autoritats sanitàries. “Establirem una plataforma per al retorn parcial a l’estadi. La gent que s’inscrigui anirà entrant per ordre d’antiguitat. Serà un sistema rotatiu, de manera que tothom podrà anar accedint al camp”, ha apuntat.

El directiu ha reconegut que veu probable que hi hagi un inici asimètric en què es permeti el retorn als estadis en algunes comunitats autònomes, i s’ha queixat que la gent pugui acudir a grans magatzems i espais tancats i no a grans estadis a l’aire lliure.

Límit per a l’accés a la junta

Un dels punts de l’ordre del dia aprovats ha estat la limitació de l’assistència a les pròximes juntes a accionistes que tinguin un mínim de 100 accions, l’equivalent a 600 euros. Els titulars d’accions que tinguin una representació per sota d’aquesta xifra podran agrupar-se per mantenir representació.

Un altre dels punts aprovats ha sigut la designació d’una retribució anual per als consellers amb funcions executives, que en l’exercici 2020-21 cobraran, en total, un milió d’euros.