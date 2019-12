Chen no escatimarà esforços per evitar els dos descensos

“Treballarem perquè al final de la temporada els nostres seguidors estiguin orgullosos dels nostres equips. Amb el suport de tots els periquitos podrem superar totes les dificultats que ens trobem”. Un any després de la seva última compareixença en públic, el president de l'Espanyol, Chen Yansheng, ha deixat clar que no escatimarà esforços –o, cosa que és el mateix, que està disposat a invertir el que calgui en aquest mercat hivernal– per aconseguir que ni el primer equip masculí ni el femení perdin la categoria a final d’aquesta temporada. Dos problemes esportius que necessiten una empenta econòmica per resoldre's. “Sento una responsabilitat forta sobre les meves espatlles. 119 anys d’història no són pocs i entenc que necessitem progressar”, ha reconegut el propietari blanc-i-blau, conscient de la transcendència de la greu situació que viu el club. "Estem tristos, fem autocrítica. Jo estic enfadat amb mi mateix i l’equip està treballant amb psicòlegs”, ha confessat el director general esportiu, Òscar Perarnau.

El femení canvia d'entrenador Aquest dimarts s'ha fet oficial la destitució de Salvador Jaspe i el nomenament de Jordi Ferrón com a nou tècnic del femení. L'equip és últim a la Primera Iberdrola, després d'haver sumat només 2 dels 33 punts possibles. Ferrón va estar dirigint les últimes temporades el CE Seagull de Badalona, a qui va portar a disputar la fase d'ascens durant tres anys seguits. "És un honor pertànyer a un club tan important. Treballaré incansablement per estar a l'altura de les persones que han confiat en mi", ha escrit al seu compte de Twitter l'exjugador.

El president blanc-i-blau, que, tot i la preocupació mostrada pels accionistes per la deriva esportiva, ha vist aprovats els comptes d’enguany i l’ampliació de capital de 50 milions sense problemes (controla més del 99,25% de les accions), ha comentat que té “sentiments contradictoris”. “Estic molt content per la classificació de l’Europa League del curs passat però, alhora, preocupat i ocupat en resoldre la situació que té el club avui sobre la taula”. El president espanyolista ha deixat clar que ell i el seu equip són “autocrítics” i assumeixen “responsabilitats”. A més, ha insistit que la distància no és un problema per gestionar el club: “En el futur, reorganitzarem el nostre equip per cobrir millor la meva absència física. Ara tenim mecanismes per reduir les distàncies, el meu cor sempre és a Barcelona. No em perdo cap partit, i no puc dormir ni quan guanya, per l’alegria, ni quan perd, per la tristesa. Tinc confiança en el nostre equip, que està trist, ha plorat al vestidor. Doneu-me temps, sisplau”.

En el seu discurs, Yansheng ha reivindicat que l’Espanyol “ha deixat de vendre per necessitat, i ara ho fa per conveniència”. Unes declaracions que es contradiuen amb el que expliquen els comptes anuals de l’Espanyol: si s’exclouen els diners rebuts pels traspassos del primer equip, presentarien xifres negatives: -9,14 milions d’euros l’exercici 2018-19; -15,63 el 2017-18; -0,02 el 2016-17; -1,7 el 2015-16 i -5,78 el 2014-15. Vendre jugadors, per tant, continua sent una obligació per a un Espanyol que no ha augmentat prou els ingressos ordinaris per compensar el creixement de la massa salarial (66,3 milions aquest exercici). Un fet que explica per l'ARA el director general corporatiu, Roger Guasch: "La compravenda regular de jugadors és una part intrínseca del futbol i, per tant, s'ha de comptar amb ella com a part del compte de resultats. L'Espanyol ingressa una mitjana anual d'uns 12 milions d'euros. A més, al ser un club de planter, és part del seu negoci. Si mirem tots els comptes de resultats de la majoria de clubs, venen per tenir més marge salarial i poder invertir més en les compres. Tots els clubs fan igual: el Barça, per exemple, va vendre el porter al juny per poder tenir un balanç positiu". El directiu també puntualitza que hi va haver dos jugadors per qui es van pagar les clàusules (Gerard Moreno i Borja Iglesias): "No és que els venguem, sinó que marxen", afegeix.

“El futbol és partit a partit, però des de l’àrea administrativa treballem en un projecte a llarg termini”, ha exposat Guasch, que ha anticipat alguns dels projectes que el club té oberts. Un d’ells és la intenció de fer una nova ciutat esportiva. “En volem una que sigui potent perquè és necessari per atraure talent. Es pot pensar en dos models: o una d’unes set hectàrees com tenen el Betis, el Celta i el València, amb el futbol professional en un costat i el base en un altre, o bé trobar unes 15 hectàrees de terreny qualificat com a esportiu, que no és fàcil. Fer requalificacions no seria senzill, per això ens centrem en la recerca de terreny esportiu”, ha exposat. També s’ha referit als plans de millora d’accessibilitat a l’estadi: “Sabem que la mobilitat al camp és un problema. Treballem per establir protocols que n’agilitzin l’accés i la sortida, treballem amb FGC, però també amb l’SPLAU, amb qui demanarem que Foment cedeixi els terrenys del costat de l’autovia a l’AMB i que ens els deixin convertir en un pàrquing mentre no els utilitzi”.

Treuen pit del múscul financer

Quan més còmodes s’han sentit els responsables del club ha estat a l’hora de presumir de la salut econòmica de l’entitat. “La posició de l’Espanyol a final de l’exercici anterior és molt millor respecte al moment que tenia el club quan vaig arribar al càrrec. En tres anys i mig hem passat dels gairebé 50 milions als 90 milions, els resultats esportius han millorat i el valor de la plantilla s’ha duplicat”, ha recordat Yansheng. El pressupost previst per a l’exercici 2019-20 serà el més elevat de la història (131 milions) gràcies a l’Europa League i les vendes. L’ebitda, a més, passa dels 6 als 9 milions. “El balanç té una estructura molt estable. Passem a ser un club A segons les ràtios de la Lliga”, ha destacat Joan Fitó, director financer, que ha anticipat que el pressupost 2019-20 preveu “més inversió en els primers equips masculí i femení, així com en futbol base”.