La Segona Divisió li perd la por a l'Espanyol (2-0)

La Segona Divisió li ha perdut la por a l’Espanyol, que va confirmar a Butarque (2-0) que ja no és l’equip indestructible que aparentava fins fa dues setmanes. Els blanc-i-blaus han passat d’encaixar un sol gol en 10 jornades a rebre'n sis en quatre partits. El tercer entrebanc consecutiu del conjunt espanyolista li va fer perdre el liderat de la categoria i el va fer caure fins al tercer lloc. En lloc de donar un cop de puny sobre la taula, l’Espanyol va fer dos passos enrere.

El Leganés, conscient que tenia una oportunitat per generar dubtes en els espanyolistes, va proposar una alineació força ofensiva i va treure els ullals des de bon començament. Pep Lluís Martí va apostar per la verticalitat amb la velocitat de tres atacants com Arnáiz, Merino i Bastón, que exigien de valent a l’esquena d’una defensa blanc-i-blava irreconeixible. Res, o ben poc, queda d’aquell bloc compacte al qual ningú superava en les primeres jornades. L’Espanyol porta setmanes patint unes escletxes defensives que no només no soluciona sinó que s’amplien partit rere partit. Per si fos poc, en atac ha deixat de generar la sensació de perill que acostumava a crear. A Butarque, una falta llunyana d’Embarba al travesser i prou. Espès i precipitat amb la pilota als peus, l’Espanyol no va ser cap amenaça per al Leganés.

Els de Vicente Moreno van intentar posar una mica de pausa al ritme trepidant que els madrilenys van imposar des dels primers minuts, però no van tenir ni l’ànima ni l’agressivitat necessàries per contrarestar la intensitat dels locals. Un mal control de David López va ser suficient per organitzar una ràpida transició que Bastón va castigar amb l’1-0. Només tres minuts després, Miguelón va cometre una falta sent l’últim home que li va costar la segona groga. Dos errors massa grollers. Doble bufetada per a un Espanyol que va marxar al descans perdent i amb un home menys, una muntanya molt difícil d’escalar.

A més, l’inici de la represa no va ser millor, ja que Arnáiz només va tardar dos minuts a aprofitar la falta de contundència defensiva per entrar a la cuina i fabricar el 2-0. El càstig podria haver sigut encara més dur, però Diego López va salvar el tercer amb un peu providencial a un xut de Merino. Després de perdre a Vallecas i d’empatar a Fuenlabrada, l’Espanyol va sumar un nou entrebanc davant d'equips madrilenys aspirants a l'ascens. S’encenen els llums d’alarma en un equip obligat a reaccionar i a redreçar el rumb d’immediat.