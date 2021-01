L’Espanyol inaugura l’any castigat pel VAR a Las Palmas (1-0)

L’Espanyol ha inaugurat el 2021 amb mal peu, patint una derrota a Las Palmas (1-0) que trenca una ratxa de cinc victòries consecutives dels blanc-i-blaus. Feia sis anys, des del 2015 (1-2 contra l’Eibar), que el conjunt espanyolista no perdia el primer partit de Lliga de l’any. El VAR ha condicionat força el partit d’un Espanyol que, decisions arbitrals a banda, necessita fer autocrítica per revisar algunes mancances en el joc. Així ha resumit el partit David López, que no ha entès l'expulsió a Lluís López: "Hem comès errors que no podem cometre, però crec que ni l'àrbitre sap què ha xiulat".

A l’estadi de Gran Canaria, un espès Espanyol ha acusat la falta d’idees al mig del camp, una rigorosa expulsió i la pràcticament nul·la capacitat per finalitzar arribades: els blanc-i-blaus han acabat el partit sense completar cap rematada entre els tres pals. Els espanyolistes no han despertat en atac fins a l'entrada de Melamed a la segona part.

Vicente Moreno ha començat el 2021 amb el mateix onze amb què va tancar el 2020. Allò que funciona, millor no tocar-ho, ha pensat el tècnic de Massanassa, que no ha sabut desxifrar el joc plantejat pel Las Palmas durant el primer temps. El conjunt canari ha desactivat l’Espanyol pispant-li la pilota i creant-li força problemes a partir d’una intensa pressió en camp rival. Incòmode Darder, desaparegut Melendo i desbordat Keidi Bare, el mig del camp de l’Espanyol s’ha vist superat per un rival que ha aconseguit sortir ben parat dels riscos presos per la seva línia defensiva, força avançada. Els blanc-i-blaus, però, no han sabut aprofitar els riscos presos per la defensa local.

El conjunt de Pepe Mel ha guanyat la batalla tàctica en un primer temps marcat per dues accions clau, una en cada àrea, gairebé consecutives. Primer, De Tomás ha perdonat un gol cantat després d’una passada de la mort de Pedrosa. L’acció ha quedat invalidada per fora de joc, però el VAR l’hauria donat per vàlida si la pilota hagués acabat al fons de la xarxa. Un minut després, Rober ha obert la llauna per al conjunt canari amb una gran rematada de primeres amb l’esquerra. Una acció força protestada pels jugadors blanc-i-blaus, que han reclamat una falta prèvia sobre Bare que l’àrbitre ha obviat. Quelcom incomprensible en temps de VAR. Els blanc-i-blaus no han tingut gens de sort en cap de les nombroses decisions arbitrals transcendentals.

Lluís, expulsat a la represa

L’Espanyol no ha sabut aprofitar els nervis mostrats en algunes centrades mal refusades per un Álex Domínguez que s’ha retrobat amb alguns antics companys del seu pas pel filial blanc-i-blau. Descontent amb el primer temps, Vicente Moreno ha intentat sacsejar l’equip amb dos canvis al descans: Melamed i Mérida per Melendo i Bare. Els plans del tècnic, però, s’han vist condicionats en el primer minut de la represa, quan una passada de Diego López a Lluís López ha acabat amb l’expulsió del central per una falta sent l’últim home. Una decisió polèmica, ja que el central català toca pilota, que ha dificultat de valent l’intent de remuntada de l’Espanyol. Moreno s’ha vist obligat a prescindir d’Embarba per reforçar la defensa amb Cabrera.

Malgrat tot, els blanc-i-blaus no han perdut capacitat per generar perill. Ha sigut amb un home menys quan els de Moreno han trobat la seva millor versió. Animats per l’irreverent Melamed, han aconseguit dominar i posar la por al cos al Las Palmas, amb qui ha arribat a empatar amb una gran maniobra de Melamed. El menut atacant ha fet un retall en forma de barret abans de definir amb un gran xut ajustat al pal. Un golàs que ha acabat sent anul·lat per fora de joc previ de De Tomás, l’autor de la centrada.

La reacció d’orgull de l’Espanyol, però, ha arribat massa tard. Tot i finalitzar el partit amb quatre davanters –De Tomás, Puado, Wu Lei i Campuzano–, els blanc-i-blaus no han sabut trobar l’empat davant d’un nerviós Las Palmas que s’ha anat fent petit en el tram final. D’aquesta manera, es trenca la ratxa de cinc victòries consecutives a Segona, les mateixes que la temporada 1993-94.