El Terrassa, a punt de donar la campanada davant del València

El Terrassa va quedar-se a les portes de protagonitzar la primera gran sorpresa d’aquesta edició de la Copa del Rei. Els egarencs, que fa una dècada que lluiten per escapar-se de la Tercera Divisió, van posar contra les cordes tot un València (2-4), a qui van sotmetre durant gairebé tot el partit. Els valencianistes, de fet, perdien 2-0 jugant amb un home menys fins al minut 82, quan van obrar una remuntada que van culminar a la pròrroga.

Un desenllaç massa cruel per a un Terrassa que va merèixer molt més després d’una actuació gairebé impecable. Els egarencs no van renunciar a la seva identitat i van proposar un futbol digne de Primera que, durant molts minuts, va servir-li per dominar un València farcit de suplents. Jaume Pascual, en un contraatac al primer temps, i Àlex Fernández, amb un gran xut de falta al segon, van donar un avantatge que semblava gairebé definitiu als de Xavi Molist, que van veure com el València es quedava amb un home menys per l’expulsió de Guillem Molina poc després del 2-0. Tot semblava a favor per a un Terrassa que, fins i tot, va tenir a tocar el tercer, en una ocasió que recordarà molt de temps Sergi Arranz. El davanter egarenc va enviar als núvols una rematada a porteria buida. Hauria sigut el 3-0.

Javi Gracia va intentar sacsejar el partit donant entrada a Carlos Soler i Guedes, dos canvis que van resultar providencials, ja que van acabar firmant tres dels quatre gols visitants. El primer va escurçar distàncies de penal. Un gol que va posar la por al cos al Terrassa, que va defallir en el moment menys indicat. Lucas Viña va ser expulsat al minut 89 després d’una dura entrada, i en el temps afegit, Yunus Musah va empatar per al València en un córner mal defensat pels locals. Una galleda d’aigua freda que va tirar per terra l’esplèndida feina feta durant molts minuts pel Terrassa, que va pagar car el cop psicològic a la pròrroga. Guedes, amb dos gols al temps extra, va classificar els valencianistes.

L’Espanyol i el Sabadell passen ronda

L’Espanyol, per la seva banda, va patir de valent per desfer-se d’un combatiu Llagostera (1-0) que va acorralar els blanc-i-blaus. No va ser fins a la pròrroga que Puado va donar al conjunt espanyolista el gol necessari per desequilibrar un partit farcit d’interrupcions marcat pel penal que Oier va aturar a Sergio Cortés a la primera part i per l’expulsió, a la segona, de Monreal.

651x366 Wu Lei, durant el partit de l'Espanyol contra el Llagostera / RCD ESPANYOL Wu Lei, durant el partit de l'Espanyol contra el Llagostera / RCD ESPANYOL

També li va costar força veure porteria a un Sabadell que va suar de valent per derrotar l’Eivissa Illes Pitiüses (0-2). A deu minuts del final, Néstor va obrir la llauna per als arlequinats amb un gol olímpic. Stòitxkov va tancar el partit amb un gol a l’últim minut.

Menys sort va tenir l’Hospitalet, que va caure a la Feixa Llarga (1-4) contra un dels equips més en forma de Segona, l’Almeria. Els riberencs perdien 0-2 al descans, però van estar ben a prop d’aconseguir la remuntada: Carmona va escurçar distàncies a l’inici de la represa i Reina va topar amb el pal. En els últims minuts, els andalusos van aconseguir la sentència.

Tampoc va passar ronda el Lleida Esportiu, que va caure a la pròrroga davant del Marbella (1-0). Els andalusos van avançar-se gràcies a un penal al minut 104, i pocs minuts després tots dos conjunts van patir una expulsió.

El Cornellà, per la seva banda, va superar el Marino gràcies a un gol d'Alex Pla en el minut 65 (0-1). El partit va començar a les 23:30 hores per culpa d'un problema amb l'equipació, que no va arribar a temps.