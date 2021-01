Un Espanyol massa verd s’acomiada de la Copa (0-2)

L’Espanyol s’ha acomiadat de la Copa del Rei en un partit en què ha demostrat estar massa verd (0-2) contra un Osasuna més ambiciós i força superior. En el primer enfrontament contra un rival de Primera en cinc mesos i mig, els blanc-i-blaus han confirmat que encara no han deixat enrere bona part dels errors que els van condemnar al descens la temporada passada. La feblesa defensiva i la falta d’idees en atac són dues greus mancances que hauran de corregir si volen tornar a Primera per quedar-s’hi. El projecte de Vicente Moreno encara està a mig camí entre el que va ser i el que aspira a ser. Però necessitarà temps, paciència i, segurament, alguns canvis de noms per assolir l’equip pretès.

El tècnic de Massanassa ha optat per una alineació que ja va patir de valent per derrotar el Llagostera i el Burgos, i que no ha trobat la manera de fer mal al fons d’armari de l’Osasuna. Jagoba Arrasate també ha donat descans a bona part dels més habituals, però els navarresos s’han mostrat força més decidits a buscar la classificació per als vuitens de final. Els visitants han tingut més personalitat i han apostat per un joc que a banda de resultar efectiu ha estat força vistós.

Res a veure amb el plantejament dels blanc-i-blaus. Sense notícies en atac de Vargas, Wu Lei ni Melendo, l’Espanyol no ha suposat cap amenaça per al valent conjunt d’Arrasate. Juan Pérez només ha hagut de blocar un tímid cop de cap de David López al primer temps. L’Osasuna s’ha avançat aviat a través de Javi Martínez, que després de recuperar la pilota ha deixat clavat el capità espanyolista amb un gran retall i ha superat Oier amb un xut enroscat. Ha sigut el primer gol encaixat pel porter d’Irun, que acumulava quatre porteries imbatudes des de la seva arribada a l’Espanyol, ara fa un any.

Lluny de reaccionar, els blanc-i-blaus encara s’han posat més nerviosos. Encallat per la falta de precisió i desequilibri dels seus atacants, el conjunt de Vicente Moreno ha vist com l’Osasuna castigava la seva falta de contundència amb un contraatac fulminant. L’exespanyolista Roncaglia ha liderat una carrera que ha acabat amb una passada de la mort amb l’exterior a Kike Barja, que no ha perdonat davant Oier. Un doble càstig merescut per a un Espanyol massa tou que ha recuperat mals vicis del passat.

La sacsejada arriba tard

Vicente Moreno ha intentat revolucionar el seu equip a l’inici del segon temps, però els canvis han arribat massa tard. L’Espanyol ha guanyat protagonisme amb Darder, atreviment amb Melamed i capacitat d’amenaça amb De Tomás i Embarba, però ha fet tard en un partit que l’Osasuna ha sabut defensar. Els navarresos, còmodes amb el 0-2, s’han protegit amb intel·ligència en l'última mitja hora de partit. Sense prendre més riscos dels necessaris han cedit la iniciativa a l'Espanyol, que ha buscat a la desesperada un gol que li donés vida en el tram final. L’única ocasió clara, però, ha sigut una falta de De Tomás que ha acabat estavellant-se al pal. El líder de Segona ja només ha de pensar en la Lliga.