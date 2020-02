Un Espanyol resistent sobreviu a l’empenta del Sánchez Pizjuán (2-2)

Sense tres titulars importants, l’Espanyol ha competit i ha obtingut un punt de gran mèrit i patiment en un Sánchez Pizjuán on les ha viscut de tots els colors (2-2). Els blanc-i-blaus han començat encaixant aviat, però han estat capaços de remuntar un partit que se’ls ha fet llarg per l’expulsió de Víctor Sánchez al minut 70. Un punt d’inflexió que ha obligat als d’Abelardo a recular massa més aviat del previst, i que ha donat ales a un Sevilla que ha trobat l’empat i que ha olorat de ben a prop la victòria. No sortirà aquesta jornada del descens, però l’Espanyol ha demostrat que manté la fe en si mateix i que hi ha vida més enllà de Raúl de Tomás. Sense el punta madrileny, han estat Embarba i Wu Lei els golejadors d’un conjunt que ha esgarrapat un punt en un dels estadis més complicats de la Lliga.

El Sánchez Pizjuán ha acollit un enfrontament entre dos equips tensionats per la seva situació en la classificació. En el primer temps, el Sevilla ha intentat imposar un ritme alt amb i sense pilota per desfer-se d’un Espanyol que ha resistit amb garanties gràcies a un bon entramat defensiu. Tot i presentar un onze inicial amb força elements ofensius, Abelardo ha apostat per donar-los un ordre que assegurés la consistència. Així, Embarba i Wu Lei s’han repartit les bandes, Víctor Sánchez ha acompanyat Roca al mig i Darder ha alternat fases on s’unia a Calleri a la pressió amb d’altres on s’incrustava al mig del camp per generar un compacte 4-5-1. Tots dos equips s’han pressionat amb encert, provocant que el partit no tingués treva en cap moment.

El Sevilla ha intentat enfonsar l’Espanyol, però aquest ha respost amb pilotes a l’espai buscant la velocitat d’un actiu Wu Lei que, tot i disposar de diverses arribades a l’àrea rival, no ha estat capaç de resoldre cap ocasió clara més enllà d’una tímida rematada amb el cap. Aquest ha estat el principal problema de l’Espanyol, que sense Raúl de Tomás ha trobat a faltar algú capaç de finalitzar amb rematades netes i clares les arribades que ha generat. Ho ha aprofitat el Sevilla, que ha demostrat que davant té un atac de gran qualitat amb el gol d’Ocampos al quart d’hora de joc. Centrada de Suso que ha definit de cap l’argentí dins de l’àrea petita en la primera rematada entre els tres pals del partit. El gol no ha desmoralitzat l’Espanyol, que ha mantingut el seu pla tot i un altre ensurt d’En-Nesyri, després d’una gran passada filtrada de Suso, que aquest cop si ha aconseguit evitar Diego López a córner.

L'efectivitat posa contra les cordes el Sevilla

Els blanc-i-blaus han corregit a temps el desordre que han mostrat en algunes transicions defensives i que ha permès al Sevilla córrer amb espais i generar cert perill. Un cop s’ha ordenat sobre la gespa, ha dificultat el joc del conjunt de Lopetegui, a qui han sorprès amb la mateixa moneda. En un contraatac vertical, Calleri es disposava a encarar a Vaclík quan ha rebut una entrada de Sergi Gómez al límit de l’àrea. En una polèmica decisió arbitral, Cordero Vega no ha xiulat absolutament res. El VAR l’ha corregit pocs instants després, recomanant-li revisar l’acció. Encara més sorprenent ha estat que, tot i comprovar que el central català havia travat l’argentí sense tocar la pilota sent l’últim home, l’àrbitre no ha expulsat al jugador sevillista i ha limitat el càstig a una falta i una groga. Una resolució que no ha entès en absolut la banqueta blanc-i-blava, que ha rebut amb incredulitat la decisió. Tampoc els jugadors espanyolistes, que han demanat explicacions a Cordero Vega. El criteri arbitral ha resolt que no es tractava d’una ocasió manifesta de gol donat que Diego Carlos podria haver arribat a interceptar l’atac.

El Sevilla ha seguit amb onze, però en la mateixa falta ha vist com l’Espanyol igualava el marcador. Embarba, que pocs minuts abans ja havia demanat xutar una falta, ha tornat a assumir la responsabilitat i ha establert l’1-1 amb un xut que ha superat per sota una tanca on també hi havia un jugador estès per intentar evitar un xut ras. Primera diana de l’extrem madrileny amb la samarreta de l’Espanyol. Arran d’aquesta acció el partit ha crescut en tensió. El Sevilla, força nerviós, ha perdut ritme i intensitat, actitud penalitzada pel Sánchez Pizjuán amb alguns xiulets. L’Espanyol, confiat per la solidesa defensiva que li ha proporcionat l’esforç col·lectiu, ha acabat millor la primera part. Els blanc-i-blaus han mantingut la inèrcia en un inici del segon temps on han trobat premi en un desajustament defensiu del Sevilla. Ha estat suficient una pilota llarga pentinada per Calleri i mal defensada per Reguilón que ha recollit i definit Wu Lei per establir l’1-2 que ha capgirat el marcador.

L'expulsió de Víctor Sánchez dona ales al Sevilla

Lopetegui, obligat a reaccionar, ha posat tot l’arsenal que tenia sobre la gespa. Si al descans havia sumat a Nolito en atac, després del gol ha decidit passar a una defensa de tres, sacrificant Reguilón i apostant per Gudelj. Poc després també ha canviat a un sistema amb dos puntes, amb l’entrada de De Jong. El Sevilla, ple de presses, ha anat veient-se superat pels nervis i les precipitacions que no li han permès sotmetre un Espanyol ben ordenat que no li ha perdut en cap moment la cara al partit. Els blanc-i-blaus han seguit a la seva, defensant amb fe i esforç per conservar l’avantatge tot i les cada cop més insistents empentes del Sevilla. El partit, però, se li ha acabat fent llarg perquè s’ha enfonsat a falta de mitja hora pel final. L’exercici de resistència s’ha convertit en una tasca èpica quan Víctor Sánchez ha estat expulsat al creuar-se amb En-Nesyri sent l’últim home. Així, els últims 20 minuts els ha afrontat amb un home menys el conjunt d’un Abelardo que ha intentat protegir-se amb Víctor Gómez i un Calero que s’ha afegit a una defensa que ha acabat el partit amb tres centrals. L’Espanyol ha renunciat a atacar. Ho ha aprofitat el Sevilla, que ha collat de valent fins que ha trobat l’empat. En un desajustament defensiu dels espanyolistes, que s’han intentat estirar per respirar en camp rival i no s’han protegit amb suficients efectius, Suso s’ha posat el seu equip a l’esquena i s’ha fabricat una jugada que ha resolt amb un xut sec des de la frontal. Incapaç de mantenir l’avantatge, l’Espanyol s’ha hagut de conformar amb defensar un empat que també ha perillat. Els blanc-i-blaus, sense esma per l’enorme desgast provocat pel Sevilla i pel fet de jugar molta estona amb un home menys, han aconseguit protegir un resultat que els permet marxar a casa amb un sol punt, però amb un gran somriure.