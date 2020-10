L'Espanyol no troba la punteria a Tenerife (0-0)

Sense punteria ni fissures defensives, l’Espanyol ha arrencat un empat (0-0) de la seva visita a Tenerife. Un viatge fugaç marcat per la paciència dels blanc-i-blaus. Després d’esperar més de vuit hores, dissabte, els resultats d'unes proves PCR que van autoritzar el viatge, el conjunt de Vicente Moreno ha madurat de valent el partit a l’Heliodoro Rodríguez López, on no ha acabat trobant l’encert que buscaven.

Els gols que arriben a Cornellà-El Prat són cada cop més escassos i difícils d’aconseguir a domicili. A Oviedo, De Tomás en va firmar dos als minuts 65 i 69. A Sabadell, Melamed va desequilibrar la balança al minut 84. Entre els partits contra el Rayo i el Tenerife, els blanc-i-blaus ja acumulen dues sortides consecutives sense veure porteria. Si a Vallecas no va arribar a xutar entre els tres pals, aquest cop ha intentat madurar un partit que se li ha escapat per la ineficàcia dels seus atacants, que han desaprofitat diverses arribades.

Poques sorpreses ha plantejat d’inici Vicente Moreno en un onze en què han aparegut Lluís López, titular en el camp on va jugar cedit la segona meitat del curs passat, i Óscar Gil, que, malgrat repetir titularitat, amb prou feines ha pogut disputar 26 minuts: una pilotada fortuïta a la cara l’ha deixat fora de combat i ha sigut canviat per Miguelón. Als blanc-i-blaus els ha costat uns quants minuts aconseguir el domini del joc perquè el Tenerife, força intens en la pressió, ha dificultat la construcció de les jugades des de darrere dels espanyolistes.

L’Espanyol no s’ha volgut refiar de la posició del Tenerife a la classificació. Ho ha demostrat no baixant la guàrdia en cap moment, mantenint una solidaritat defensiva que ja és una constant més aquest curs. Els canaris, malgrat tot, han aconseguit trobar alguns espais per les bandes i han obligat Diego López a treure una gran mà en els primers instants del partit. Un avís que gairebé no ha tingut continuïtat en el conjunt local. Només Shashoua i Nono, en accions aïllades, han amenaçat la porteria visitant. Més constant ha sigut el degoteig d’ocasions blanc-i-blaves, especialment en el primer temps. L’Espanyol ha intentat sacsejar l’arbre pel carril dret, on Miguelón i Embarba han anat penjant centrades incisives que, malgrat tot, no han trobat cap fruit. L’extrem, De Tomás i Puado han amenaçat la porteria d’Ortolà, però al porter del Tenerife li ha restat feina la falta de precisió de les rematades dels espanyolistes.

L’Espanyol ha anat aprofundint en el domini territorial, generant perill per les bandes i en accions a pilota aturada. El Tenerife, però, s’ha mantingut ferm i intens darrere. Els canaris no han donat facilitats per dins, neutralitzant la figura d’un Melendo que ha entrat massa poc en joc. El mitjapunta, massa desconnectat de la resta de l'quip, s’ha passat bona part del partit girant sobre el seu propi eix, seguint amb la mirada una pilota que gairebé sempre ha corregut enganxada a la línia de banda. L’entrada de Darder, que ha buscat participar en el joc des d’altres posicions més endarrerides, tampoc ha ajudat a trobar una figura que servís d’enllaç directe cap a un De Tomás massa absent durant el segon temps. El punta només ha disposat d’una ocasió en la segona part, a cinc minuts del final, però la seva volea amb l’esquerra ha acabat superant de llarg el travesser.

El Tenerife, conscient que sumar contra l’Espanyol és una gran notícia pels seus interessos, ha prioritzat no desprotegir-se i l’aposta li ha donat resultat. Els blanc-i-blaus segueixen líders després de deixar la porteria a zero una jornada més, però necessiten afinar molt més una punteria que necessitaran en uns desplaçaments que se li comencen a entravessar.