Podi d'Àlex Márquez i victòria de Bagnaia a Assen a Moto2

Francesco Bagnaia ha guanyat el Gran Premi d'Assen de Moto2. El pilot italià ha fet una cursa perfecta, s'ha escapat del grup capdavanter i ha creuat la línia de meta en solitari. D'aquesta manera, amplia l'avantatge al capdavant del Mundial. Al podi l'han acompanyat Fabio Quartararo i Àlex Márquez.

La cursa s'ha trencat de seguida, amb un Bagnaia que ha tingut clar que havia de marcar el ritme de bon principi, axí que ha trencat el grup i ha agafat avantatge. Al darrere l'intentaven seguir Àlex Márquez i Lorenzo Baldassarri, que al tram final han pogut escurçar mínimament distàncies, però no prou per fer perillar la seva victòria.

De fet, la cursa ha sigut accidentada per a Baldassarri, perquè quan anava segon, a falta de cinc voltes, ha punxat el neumàtic del darrere i ha perdut qualsevol opció de puntuar. Això havia de donar, a priori, via lliure a Márquez perquè fos segon, però el català ha tingut problemes amb els neumàtics, en aquest cas per desgast, i no ha pogut resistir l'atac de Quartararo, que finalment ha acabat pujant al segon graó del podi.

Triomf de Jorge Martín a Moto3

Jorge Martín és el nou líder de Moto3 després de la victòria i de beneficiar-se de la caiguda de Bezzecchi a l'última volta. El madrileny, que sortia des de la 'pole', ha fet una cursa molt intel·ligent i s'ha acabat imposant per davant d'Aron Canet i Enea Bastianini.

540x306 Jorge Martín guanya a Assen i és nou líder de Moto3 Jorge Martín guanya a Assen i és nou líder de Moto3

La cursa de la categoria petita s'ha trencat de seguida, amb un grup capdavanter de cinc pilots en què hi havia, a part dels que han pujat al podi, Marco Bezzecchi i John McPhee. No només s'han escapat, sinó que també han mantingut el ritme i han fet impossible que cap pilot els seguís, així que la victòria se la jugarien entre ells a l'última volta.

El mambo ha començat a falta de dos girs, quan Martín, líder del grup, ha augmentat el ritme. McPhee ha intentat seguir-los però ha comès una errada i ha caigut. I, ja a l'última volta, quan Bezzecchi ha pensat més en la cursa que no pas en el campionat, ha intentat guanyar la prova i ha acabat perdent bous i esquelles en cometre una errada que el deixava sense puntuar i li feia perdre el liderat de la categoria.