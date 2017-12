Un grup d'aficionats de l'Espanyol reclamen que es respecti la diversitat ideològica al camp

Democràcia RCDE, el grup de socis i seguidors de l'Espanyol que va crear-se arran del descontentament amb la posició del club en el referèndum de l'1 d'octubre, ha fet públic un nou manifest on, aquest cop, lamenta alguns episodis viscuts aquest dilluns a Cornellà-El Prat, especialment els xiulets de bona part de l'afició local contra els càntics de "Llibertat" i "Independència" que van cantar, en totes dues parts, els seguidors desplaçats del Girona, càntics que no van agradar a bona part de l'afició local. "Exigim un club on es respecti la pluralitat que es vol vendre", exclamen.

El grup ha reclamat poder manifestar-se políticament a l'RCDE Stadium, un fet que xoca amb la campanya 'Només blanc-i-blau' impulsada pel club, que convidava els aficionats que anessin al camp a portar banderes i bufandes exclusivament blanc-i-blaves i a deixar de banda les banderes espanyoles i catalanes. "La campanya era bona, però tots sabem per què o per qui no ha funcionat", expliquen en el comunicat, on demanen buscar "altres sortides" i una "implicació de veritat" per part de l'entitat.

En el comunicat, Democràcia RCDE lamenta que dilluns "es van arrencar banderes, a més d'insutar i amenaçar aficionats que portaven estelades al camp. A més, també critiquen que els col·lectius independentistes estan deixant de "tenir cabuda" a l'estadi, cosa que coincideix amb el fet que "cada cop hi ha més polítics unionistes que diuen que són pericos o que se senten identificats amb els colors blanc-i-blaus".

Després de l'1-O, el mateix grup ja va criticar la posició del club. Ho explicava a l'ARA un dels seus impulsors, Baptista Silanes: "La no defensa dels drets democràtics posiciona i allunya el club de la pretesa neutralitat amb la qual diu que es manifesta".