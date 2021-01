Stéphane Peterhansel i Kevin Benavides, els reis del Dakar

La 43a edició del Dakar ha arribat al final. Una edició diferent, complicada i excepcional que ha portat els pilots al límit i que ha finalitzat aquest divendres amb l'arribada a Jiddah de totes les categories. Tot i l'alegria per haver acabat aquesta complicada edició, la mort del pilot francès Pierre Cherpin, després de cinc dies en coma, ha entristit l'ambient.

Stéphane Peterhansel ha tornat de ser el nom propi de la prova. Monsieur Dakar ha fet honor al seu sobrenom i ha tornat a regnar a la cursa gràcies a la seva capacitat de control de la situació i a la seva regularitat amb el Mini. Mentre que els seus principals rivals, Al-Attiyah i Sainz, han comès errors, el francès ha sabut gestionar totes les etapes, incloent-hi l'última, en què partia amb un marge de més de 15 minuts a la general. Tot i no haver guanyat la 12a etapa –que ha celebrat Sainz–, la tercera posició assegurava que el d'Échenoz-la-Méline signés el seu vuitè títol en la categoria de cotxes. Amb aquest triomf ja són catorze les edicions del Dakar que Peterhansel té al seu palmarès, comptant els sis títols en la categoria de motos.

651x366 Kevin Benavides eufòric després de guanyar el Dakar / HAMAD I MOHAMMED / REUTERS Kevin Benavides eufòric després de guanyar el Dakar / HAMAD I MOHAMMED / REUTERS

Sobre dues rodes, un nou nom se suma a la llista de vencedors del Dakar. Kevin Benavides ha aconseguit la seva primera victòria i ha signat el segon títol consecutiu per a l'equip Honda. Els rivals directes de l'argentí, com Toby Price, Joan Barreda o Nacho Cornejo, han abandonat la prova a causa d'accidents en les últimes etapes i, amb el camí lliure cap a la victòria, el Benavides no ha dubtat. L'argentí, que ha guanyat dues etapes en aquesta edició, és el primer pilot del seu país que aconsegueix guanyar el Ral·li Dakar en una de les dues categories principals.

"Estic més contenta que altres anys"

Després de no obtenir la millor posició de totes les seves participacions, la pilot Laia Sanz ha reconegut que "ha sigut un Dakar molt dur". "El resultat no és el que voldria normalment, però estic més contenta que altres anys. M'ha costat molt arribar aquí. Segurament no he fet el resultat que altres anys buscaria, però crec que puc estar més contenta que altres vegades. Espero tornar l'any que ve", ha dit. La catalana ha acabat per vuitena vegada seguida dins del Top 20 i ha completat la totalitat de les seves participacions al Dakar (11).