Un fons d’armari renovat, llest per evitar un nou fracàs

Una taca embruta l’expedient immaculat de Quique Sánchez Flores a l’Espanyol: la sobtada eliminació de la Copa el curs passat a mans de l’Alcorcón. Una “decepció” per al tècnic, que va lamentar el fugaç pas del seu equip per una competició que, històricament, sempre ha tingut un component simbòlic per als blanc-i-blaus. Aquesta nit, a Tenerife (21.30 h, BeIN LaLiga), l’Espanyol reinicia el camí en aquest torneig amb forces renovades. “No volem fallar a l’afició, tenim present el que va passar el curs passat. La Copa ens agrada malgrat que està mal organitzada, i entenem la dificultat que té”, va sentenciar Quique. L’Heliodoro Rodríguez López no acull cap partit de Copa des del 2009 i en l’última visita periquita va veure una clara victòria dels de Tenerife (4-1).

L’advertència és clara per als periquitos. La dura eliminació als penals davant l’Alcorcón va coure en un conjunt que, segons el seu tècnic, “no va tenir les idees clares per crear”. Quique, però, va voler deixar clar en aquell moment que no havia sigut un problema d’actitud: “No es pot demanar als que no juguen habitualment que estiguin al nivell dels que juguen cada diumenge, i que saben que tenen la confiança de l’entrenador”. A la prèvia va voler donar-los ànims: “És una competició en què confio en la plantilla, en aquests moments ha de respondre. És un escenari perfecte perquè es reivindiquin tots els que volen tenir més minuts”, va assegurar. Bona part dels jugadors que van formar d’inici al duel d’anada contra l’Alcorcón no comptaven gaire en els seus plans. Roberto, Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Salva Sevilla i Caicedo ja no són a l’equip, mentre que Javi López, Diop, Roca, Hernán, Melendo i Óscar Duarte estan tenint un pes força residual o nul en aquest inici de curs. Cap d’aquests arriba al terç de minuts jugats, i els últims quatre no han ni arribat a jugar encara 90 minuts. A Tenerife es combinaran suplents amb algun habitual.

Diego López, dubte fins a última hora

La cita serà especial per a un fons d’armari renovat que, aparentment, ha millorat el nivell i les prestacions dels suplents que van marxar a l’estiu. Dels nous fitxatges, però, només 3 (Piatti, Hermoso i Darder) s’han consolidat a les alineacions d’un Quique que els exigeix més competència. “Es preparen a diari i saben com funciona la professió. Aquí no hi ha un marge d’exigència diferent. Quan els arribi l’oportunitat, espero que l’agafin i m’ho posin difícil”, va confessar.

Sergio García, Granero, Naldo, Dídac i Sergio Sánchez són conscients que han de donar un cop de puny sobre la taula. Per diferents motius (lesions, falta de rodatge o falta de confiança del tècnic) cap d’ells arriba al 30% dels minuts jugats en les primeres jornades de Lliga, però saben que la Copa és un camí per reivindicar-se. La visita a Tenerife serà especialment clau per a dos jugadors, Diego López i Álvaro Vázquez, que juntament amb Óscar Duarte (encara fora de la llista per falta de ritme) són els únics inèdits aquest curs per diferents problemes físics. El porter serà dubte fins a última hora, per un “malestar”, però apunta a titular. Una nova desfeta seria nefasta per al projecte, ja que la Copa no deixa de ser una altra porta d’entrada a Europa.

Longo torna; Montañés, absent

L’eliminatòria serà especial per a dos jugadors canaris que van tenir diferent sort en el seu pas pel club blanc-i-blau. Samuele Longo, ja recuperat d’una lesió a la cuixa, va jugar un curs a Cornellà (2012/13), on tot i perdre’s 13 partits (la majoria per una lesió a l’espatlla i decisions tècniques d’Aguirre al tram final), va deixar un bon record entre l’afició espanyolista. Pochettino el va fer debutar a Primera, i va firmar 3 gols. Recorda aquell curs com “una de les etapes més boniques” de la seva carrera. De fet, encara manté una fotografia d’una samarreta seva amb l’Espanyol al seu compte de Twitter.

El pas de Montañés, que no podrà jugar per una lesió al turmell, va ser més discret: 37 partits entre 2014 i 2016, i un pes decreixent que el va portar a marxar cedit al Llevant el curs passat i aquest estiu al Tenerife amb la carta de llibertat.