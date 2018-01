El gran debat sobre la manera de jugar contra el Barça

Fa poc, Xavi deia que els equips haurien de jugar contra el Barça atacant, amb pressió alta, intentant recuperar la pilota i fer-la seva. El millor migcampista de la història del Barça esmentava el nom de Paco Jémez com a tècnic que juga com ell creu que s’hauria de jugar, però Jemez mai ha guanyat ni un sol punt al Barça. Tampoc té gaire sort Quique Setién, encadenat al mateix destí: jugar bastant bé a la primera part contra el Barça i acabar golejat quan s’acaba la benzina i l’equip blaugrana aprofita els espais.

No és fàcil jugar contra el Barça. En primer lloc, els tècnics rivals tenen clar que deuen el seu sou i el seu càrrec a un club. A una afició. I, per tant, si juguen en defensa però n’obtenen un punt, poc els importarà la crítica que puguin rebre del barcelonisme. Veient com juguen els equips contra el Barça sempre acabo adonant-me que en ocasions es parla molt dels tècnics i les tàctiques, però la clau també són els jugadors. El Betis, amb jugadors de més nivell que el Las Palmas l’última temporada, va jugar un primer temps molt vàlid contra el Barça. Si un entrenador disposa de jugadors importants, pot jugar millor. Ben senzill. Ara bé, hi ha pocs jugadors com els del Barça. El segon temps de l’equip de Valverde va ser una exhibició de lectura tàctica d’un Barça que no va jugar el millor partit en atac estàtic. La major part dels gols van consistir a aprofitar les errades dels bètics, amb homes com Sergi Roberto, Busquets i Rakitic que van brillar amb llum pròpia.

Al final podem parlar tant temps com vulguem de tàctiques, però l’equip que tingui Lionel Messi jugarà amb unes cartes diferents, marcades, destinades a guanyar. L’argentí va oblidar el penal del derbi amb un segon temps èpic, amb jugades que van provocar els aplaudiments de l’afició andalusa. Messi, tot solet, val tant com totes les pàgines dels manuals d’entrenadors. I tant és com juguen els rivals. Ara bé, alguns, romàntics i emotius, faciliten les coses. Com el Betis a la segona part.